Tutti notano quel particolare nelle ‘stories’ di Ilary Blasi: non poteva passare inosservato

Quel dettaglio presente nelle ‘stories’ di Ilary Blasi non poteva assolutamente passare inosservato: tutti l’hanno notato.

Si continua a parlare solo di lei in queste ultime settimane: Ilary Blasi è sempre al centro dell’attenzione. A fare chiacchierare, però, non è solo l’ultima intervista di Francesco Totti a Il Corriere della Sera durante la quale sono state spiegato un bel po’ di cose, ma anche tutte le ‘stories’ che la conduttrice romana è solita condividere sul suo canale social ufficiale.

È da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, che Ilary Blasi ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla questione. La sua unica priorità, come specificato nel comunicato della separazione, è sempre stata quella di tutelare e salvaguardare i suoi figli. Ed ancora adesso, nonostante si sia detto di tutti i colori sul suo matrimonio e il suo epilogo, la conduttrice continua a farlo. Certo, la Blasi è molto attiva sui social, ma in tutti questi mesi non ha mai fatto riferimento al suo ex marito o a tutte le indiscrezioni che sono circolate. Si diverte, però, a condividere scatti delle sue vacanze o dei suoi look.

Avete visto la camicia sfoggiata qualche settimana fa? Divina, non c’è che dire! Recentemente, però, Ilary Blasi ha svelato un’altra chicca del suo armadio sulla quale c’è un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato. Siamo certi che anche voi l’avrete notato.

Ilary Blasi, le ‘stories’ conquistano tutti: quel dettaglio non sfugge

Lo era già prima, ma è da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti che Ilary Blasi non perde occasione di poter condividere sul suo canale social ufficiale. Non solo scatti che la ritraggono serenamente in vacanza o in compagnia della sua famiglia, ma anche veri e propri consigli di stile.

Che Ilary Blasi sia un’amante della moda, del buon stile e del lusso, ce ne eravamo accorti già ai tempi de L’Isola dei Famosi quando sfoggiava dei look da urlo. Le sue ultimissime Instagram Stories, però, ce ne danno un’ulteriore conferma. Tra look casual, eleganti e sportivi, la conduttrice romana ama ottenere il consenso da parte dei suoi sostenitori. E, senza alcun dubbio, l’ha ottenuto anche quando, alcune ore fa, ha sfoggiato questo ‘dettaglio’ incredibile, che non è assolutamente passato inosservato. Non sappiamo dove fosse diretta e né tantomeno per quale occasione li abbia sfoggiati, ma i mocassini sfoggiati hanno subito catturato l’attenzione di tutti. Da come vede dalla foto riproposta in basso, le scarpe sembrerebbero essere di velluto nero e fanno al piede un effetto pazzesco. ‘Occhio’ a quel dettaglio, però: ha fatto immediatamente breccia nel cuore di tutti.

Avete visto proprio bene, si: le iniziali di Ilary Blasi incise dietro le scarpe sono incredibili. Dubitiamo che il dettaglio non sia piaciuto ai molti, è davvero spettacolare!