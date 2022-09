“La vita colpisce senza preavviso”: l’ex amata vippona racconta tutto sui social

“La vita colpisce senza preavviso”: l’ex amata vippona racconta tutto attraverso un messaggio social.

Con un messaggio su instagram l’ex vippona del Grande Fratello Vip aveva lasciato i suoi follower con tanti dubbi su una probabile rottura della sua relazione. Negli ultimi giorni si diceva che era tornata single. I fan più attenti avevano notato l’assenza del compagno nella sua vita ‘social’ e quindi in molti avevano pensato subito ad un addio.

Nelle ultime ore ha poi pubblicato un messaggio che sembrava quasi confermare quanto pensato. Si tratta di un aforisma di Alessandro Ammendola che esordisce: “Dalla vita ho capito che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero”.

Parole che non lasciavano spazio a dubbi. Le voci sono continuate a circolare sempre più insistenti e forse anche per questo ha voluto dire la sua una volta per tutte. L’amatissima ex gieffina ha raccontato tutta la verità sui social.

In questi giorni l’attenzione si è concentrata su un’amatissima ex vippona in riferimento alla sua vita privata. Infatti sono circolate voci e notizie su una possibile rottura del suo matrimonio. Più volte gli indizi social sembravano confermare quanto circolato. Infatti tutti coloro che la seguono avevano notato che non appariva sui social più insieme a suo marito.

L’abbiamo amata nella casa del GF Vip nella quinta edizione e abbiamo visto con i nostri occhi l’amore che legava la coppia. Ricorderete la bellissima scena nella finalissima che li ha visti protagonisti di un momento dolcissimo. Ebbene, ma cosa sta succedendo davvero? Stefania Orlando ha pubblicato un messaggio che sembrava confermare la fine della relazione con Simone Gianlorenzi. Nella sua storia ig ha condiviso un aforisma di Ammendola che diceva: “Ho imparato che la vita colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia…dalla vita ho imparato che le persone se ne vanno, ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos’è l’amore“. Parole che non sembravano più lasciare spazio a dubbi.

Poco dopo è poi arrivata la conferma, Stefania con un nuovo messaggio sui social ha fatto sapere che il suo matrimonio è finito. L’ex gieffina ha spiegato che lei e il suo ormai ex marito hanno camminato fianco a fianco tenendosi per mano per tanti anni fino a quando non sono arrivati ad un bivio. A quel punto, dice, è stato inevitabile prendere direzioni diverse: “Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta”. La separazione però non cancella i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme: “Un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”.