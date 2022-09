Manuel Bortuzzo, momento di vero imbarazzo in studio: cosa è stato detto

L’intervista a Manuel Bortuzzo, ospite su Rai Uno, ha scatenato una forte polemica: momento di imbarazzo per il nuotatore.

Una storia di quelle che quando le ascolti ti spingono a porti inevitabilmente tante difficilissime domande, quella di Manuel Bortuzzo. Il 3 febbraio del 2019, il giovane nuotatore originario di Trieste è stato suo malgrado protagonista di una tragedia che gli ha cambiato la vita impedendogli di camminare. Colpito da uno sparo che gli ha procurato una lesione al midollo, ha dovuto affrontare un trauma inimmaginabile.

E lo ha saputo fare nel migliore dei modi possibili: a testa alta, con coraggio ed ottimismo, senza cedere di fronte all’ingiustizia e alla rabbia. Tutti sono rimasti colpiti dalla sua storia apprezzando di lui l’immensa forza di carattere e i valori di cui si è fatto portavoce. Proprio per questo è diventato un esempio per moltissimi e il mondo della tv gli ha dato occasione più volte di raccontare ciò che gli è successo.

Anche Alfonso Signorini l’anno scorso ha voluto Manuel al GF Vip: il suo messaggio contro alcuni luoghi comuni sulla disabilità è stato ritenuto molto importante dal conduttore del reality targato Mediaset. Come sappiamo, nella casa più spiata d’Italia, Bortuzzo ha vissuto anche altre dinamiche che hanno appassionato il pubblico, come la sua forte amicizia con Aldo Montano e la sua storia con Lulù Selassié.

A distanza di un anno dal suo ingresso nel programma di Canale 5, di recente è stato ospite di un nuovo programma Rai, ma nel corso dell’intervista, è stato colto alla sprovvista da una battuta del conduttore che ha messo in imbarazzo lui e il pubblico.

Manuel Bortuzzo, imbarazzo palpabile: momento di gelo in studio

L’ex gieffino è stato intervistato da Pierluigi Diaco nel corso del nuovo programma di Rai Due Bella Ma’. Tra i vari argomenti toccati, anche l’esperienza al reality targato Mediaset. Manuel ha raccontato di non pentirsi di aver partecipato, contrariamente a quanto affermato tempo fa da suo padre: “Non mi sono pentito perché mi ha dato la possibilità di lasciare qualcosa nel cuore delle persone. È tutto vero, le dinamiche sono vere”.

Una battuta del conduttore, però, non è stata affatto apprezzata dal popolo del web che sui social ha esternato il proprio disappunto. “Quante galline hai incontrato nella vita privata e in tv?” ha chiesto Diaco. Tutti hanno notato l’imbarazzo di Bortuzzo che ha preferito limitarsi a rispondere: “Nessuna. Vivo in campagna, in Veneto. Le ho vicine di casa”. “Che bello che non hai colto la mia battuta, il pubblico a casa ha capito”, ha invece insistito il giornalista. Su Twitter sono cominciati a fioccare commenti di disapprovazione verso l’episodio: secondo molti utenti, si sarebbe trattato di un brutto esempio, non adatto alla tv.

Voi cosa ne pensate?