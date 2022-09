E’ apparso più volte in sovraimpressione: la notizia che riguarda Antonella Clerici

La notizia che stiamo per darvi riguarda proprio Antonella Clerici: avete visto anche voi cosa appare in sovraimpressione? Incredibile.

Se per il ritorno di Alfonso Signorini col GF Vip e di Uomini e donne dobbiamo aspettare ancora un altro po’, quello di Antonella Clerici è stato letteralmente immediato. Ritornata dalle vacanze, trascorse insieme a Maelle e al suo Vittorio, la conduttrice è immediatamente ritornata a lavora con È sempre mezzogiorno.

In onda dal Lunedì al Venerdì su Rai Uno poco prima dell’ora di pranzo, Antonella Clerici è ritornata per il terzo anno consecutivo ad intrattenere il suo pubblico. E a dare loro degli ottimi consigli su ricette e piatti da leccarsi i baffi. Tra cuochi provenienti da tutta Italia, giochi ed imperdibili momento, il cooking show della conduttrice continua a mettere tutti d’accordo, confermandosi uno dei programmi più visti della sua fascia oraria.

A quanto pare, però, sembrerebbe che l’attuale edizione di È sempre mezzogiorno non sia affatto l’unica novità di quest’anno per la dolce Antonella. Da diversi mesi a questa parte, infatti, appare una notizia incredibile in sovraimpressione. L’avete notata anche voi?

La notizia riguarda Antonella Clerici: cosa appare da mesi in sovraimpressione

Tutti gli amanti di Antonella Clerici non hanno potuto fare a meno di notare il messaggio in sovraimpressione che, da diversi mesi, sta comparendo sui canali Rai. Attualmente, come dicevamo poco fa, la conduttrice è ritornata al timone della terza edizione di È sempre mezzogiorno, continuando ad intrattenere tutti con la sua simpatia e spontaneità. A quanto pare, però, sembrerebbe che questo non sia affatto l’unico impegno televisiva dei prossimi mesi. Seppure non sia stata ancora svelata la data di partenza, la simpaticissima Clerici sarà nuovamente la conduttrice della terza edizione di The Voice Senior.

Il programma di Rai Due che vede esibirsi sul famoso ed amato palco cantanti over 60 sta per ritornare in onda. Al momento, però, non ci è dato ancora sapere chi saranno i concorrenti che vi prenderanno parte dal momento che la conduttrice ne è ancora alla ricerca. È proprio questo, infatti, il messaggio che da tempo appare in sovraimpressione: l’amata conduttrice e tutta la squadra sono alla ricerca di talenti. Cosa aspettate? Anche voi avete la passione per la musica e volete cimentarvi in una nuova avventura: The Voice Senior sta aspettando proprio voi.

L’annuncio ha lasciato tutti di stucco

Nei mesi scorsi, si è più volte parlato di presunte nozze tra Vittorio Garrone ed Antonella Clerici. I due, infatti, stanno insieme da diversi anni e non hanno mai perso occasione di poter ribadire quanto siano fatti l’uno per l’altro. Proprio in merito ad un loro imminente matrimonio, però, la conduttrice tv si è lasciata andare ad una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco e che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Sono davvero splendidi insieme, non trovate?