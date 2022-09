“Si è messa contro la Rai per me”: la conduttrice racconta proprio tutto

La conduttrice ha raccontato proprio tutto: “Si è messa contro la Rai per me”, ha svelato tutta la verità sul rapporto con la collega.

Chi l’ha detto che il rapporto tra colleghe deve essere necessariamente burrascoso come quello dei due volti amatissimi dello spettacolo nostrano? Il racconto di questa coppia di conduttrici, fatto recentemente nel salotto televisivo di Oggi è un altro giorno, fa chiaramente comprendere che si può anche instaurare un ottimo rapporto. “Si è messa contro la Rai per me”, ha spiegato la famosissima conduttrice alla padrona di casa Serena Bortone.

Dopo l’esordio dell’anno scorso, la coppia di conduttrici è stata nuovamente confermata al timone del programma Rai. A partire da Domenica 25 Settembre, infatti, i due volti tv faranno nuovamente il loro debutto in tv con una puntata d’apertura davvero imperdibile.

Ad oggi, il loro feeling è percepibile ad occhio nudo. Stando a quanto si apprende dal racconto fatto in diretta tv, però, sembrerebbe che non sempre sia stato così. Una delle due, infatti, ha raccontato alla padrona di casa di Oggi è un altro giorno di provare una certa antipatia nei confronti dell’altra prima ancora di incontrarla. Non era successo nulla che potesse determinarle questo sentimento nei confronti della sua collega, ma sembrerebbe che a farle da padrona era una forma di pregiudizio. “Non avevamo mai lavorato insieme e facevamo parte di due scuderie diverse e quindi pensavo che fosse una persona antipatica”, ha detto in diretta.

“Si è messa contro la Rai”: cosa ha raccontato la famosa conduttrice

Un racconto del tutto inedito, quello a cui si è lasciata andare un’amata conduttrice nello studio di Oggi è un altro giorno. Chiamata a discutere insieme alla sua collega della seconda stagione del loro programma, il volto tv ha raccontato un inedito episodio del passato, che porta a gallo uno dei momenti più difficili della sua vita: l’allontanamento dal piccolo schermo per via di un misunderstanding. Avete già capito di chi parliamo, vero? Proprio di lei: Paola Perego!

A Serena Bortone, Paola Perego ha raccontato di quando – nel lontano 2017 – vide chiudere clamorosamente il suo programma di punto in bianco ed ha ricevuto l’affetto solo di Simona Ventura. “Ha fatto un atto di grande coraggio si è messa contro la Rai per me”, ha spiegato alla padrona di casa. A darle manforte in quel momento difficile, c’è stata l’amata Ventura a differenza di quelle persone che lei si sarebbe aspettata di avere. “Tante persone che invece frequentavo non l’hanno fatto quindi l’ho chiamata per ringraziarla, l’ho invitata a cena e da lì è nata la nostra amicizia”, ha spiegato ancora.

Cosa accadrà nella prima puntata?

Manca esattamente una settimana alla prima puntata di Citofonare Rai Due con Paola Perego e Simona Ventura, ma in tantissimi non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia un appuntamento d’apertura completamente diverso dal solito. A differenza della prima puntata del GF Vip – dove, come annunciato recentemente da Signorini, verrà annunciato il cast in diretta – l’appuntamento d’esordio di questa seconda stagione si aprirà con un ‘revival’ dei momenti salienti della prima. Insomma, sarà una puntata decisamente imperdibile, non credete?

Seguirete Citofonare Rai Due?