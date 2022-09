Prima del GF Vip Soleil cambia look: era così, ora è diversa

Prima di essere il volto del GF Vip party, Soleil Sorge ha scelto di cambiare look: era così, ora è totalmente diversa, eccola qui.

È stato il volto rivelazione del 2021, Soleil Sorge! Fattasi conoscere dal pubblico italiano con la sua partecipazione a Uomini e donne e L’isola dei famosi, l’influencer è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del GF Vip. Come dimenticare, la ‘chimica artistica’ condivisa con Alex Belli e Delia Duran!

Col suo ingresso nella casa del GF Vip, Soleil Sorge ha aumentato ancora di più la sua popolarità. Ed una volta ultimata la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia ha cavalcato la cresta dell’onda. Non solo è diventata l’opinionista de La pupa e il secchione insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style, ma è anche ritornata in Honduras insieme a Vera Gemma. Insomma, non è stata mica ferma dopo il reality di Canale 5!

Come in molti sapranno, i mesi che verranno saranno parecchi impegnativi per Soleil Sorge. In compagnia di Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffina sarà impegnata con la conduzione del GF Vip party. Salutate per sempre, quindi, Gaia Zorzi e Giulia Salemi – che in questa edizione del reality avrà un ruolo del tutto inedito – Alfonso Signorini ha scelto di ‘arruolare’ come conduttori di questo appuntamento digitali proprio due protagonisti indiscussi delle scorse edizioni. In attesa di questo nuovo ruolo, avete visto cosa ha fatto Soleil? Ha completamente cambiato il suo look!

Soleil cambia look prima del GF Vip: guardatela come si mostra adesso, uno schianto!

Mancano poco più di 24 ore al ritorno dell’amatissimo reality e al debutto di Soleil Sorge come conduttrice del GF Vip Party. Per la prima volta in assoluto, l’ex gieffina racconterà, insieme a Pierpaolo Pretelli e a tantissimi altri ospiti, tutto quello che accadrà nel corso dei day time poco prima della diretta. Insomma, un appuntamento totalmente imperdibile!

Prima di poter vestire i panni di conduttrice, Soleil Sorge ha voluto rivoluzionare il suo look. Così come Elisabetta Canalis, che ha preferito farsi un taglio ‘home made’, anche l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha voluto modificare la sua immagine, affidandosi alle preziose mani di Federico Fashion Style. I due, come dicevamo poco fa, si sono conosciuti durante l’esperienza a La Pupa e il Secchione e sembrerebbe che abbiano parecchio legato. Siete curiosi di vedere cosa ha fatto ai suoi capelli? Dite ‘addio’ a capelli corti, rovinati dal sole e dal mare e date il benvenuto ad una Soleil completamente diversa. Eccola qui, è sempre uno schianto:

Insomma, le immagini del prima e del dopo parlano da sole. Che dite di questo nuovo look di Soleil? Per noi, come al solito, è sempre bellissima!