La vita privata di Stefania Sandrelli: gli ex ‘famosi’ e la storia con Giovanni Soldati

Stefania Sandrelli è un’attrice amatissima, ma conoscete la sua vita privata? Chi sono gli ex ‘famosi’ e il suo attuale compagno.

Sembrerebbe proprio che Mara Venier abbia deciso di regalare al suo pubblico delle puntate di Domenica In totalmente indimenticabili. Dopo l’appuntamento d’esordio di poco meno di una settimana fa che ha visto Loretta Goggi raccontarsi a 360 gradi, la ‘zia d’Italia’ è pronta ad intervistare una delle più grandi attrici italiane. Parliamo proprio di lei: Stefania Sandrelli!

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da TV Blog, sembrerebbe che questo secondo appuntamento di Domenica In, che andrà in onda con la prima puntata di questa edizione di Amici, sarà ricca di ospiti totalmente imperdibili. Come al solito, si darà tanto spazio all’attualità e alla cronaca – dedicando un bel po’ di tempo alla Regina Elisabetta e i suoi funerali, previsti per qualche ora dopo – ma anche alla musica e allo spettacolo.

Oltre a Franco Ricciardi ed Andrea Sannino – autori di una clamorosa novità di quest’anno – nello studio televisivo romano ci sarà proprio Stefania Sandrelli. In attesa di scoprire cosa racconterà alla padrona di casa, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Partiamo dal passato e, quindi, dai suoi ex ‘famosi’ fino al suo attuale compagno: cosa occorre sapere.

La vita privata di Stefania Sandrelli

È tra le più grandi attrici italiane, Stefania Sandrelli. Fattasi conoscere dal pubblico nostrano da giovanissima, ha facilmente catturato l’attenzione su di sé, cavalcando la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. La sua carriera è immensa e ci risulterebbe davvero difficile riassumerla in pochissime righe, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Prima ancora di scoprire qualche cosa in più sul suo attuale compagno, ecco cosa occorre sapere su tutti i suoi ex ‘famosi’.

Quando era giovanissima, Stefania Sandrelli incontrò Gino Paoli e se ne innamorò perdutamente. Dalla loro relazione, è nata Amanda, l’unica figlia della coppia. Chiusa questa parentesi della sua vita che ha fatto molto chiacchierare, l’attrice è convolata a nozze nel 1972 con Nicky Pende, uno stimato chirurgo che l’ha resa mamma del suo secondo figli Vito. Anche il matrimonio col buon Pende, purtroppo, termina. È proprio sul set di ‘Novecento’ che Stefania Sandrelli incontra il mitico Gerard Depardieu, iniziando una relazione con lui.

Dal 1983, infine, fa coppia fissa Giovanni Soldati.

Chi è il suo attuale compagno?

Dopo tutte queste relazioni non andate a buon fine, Stefania Sandrelli ha trovato la sua felicità accanto al suo attuale compagno Giovanni. Figlio dello scrittore e regista Mario Soldati, anche lui ha intrapreso le stesse orme di suo padre. Terminata l’università, infatti, inizia a lavorare come aiuto regista fino poi a diventare un nome importantissimo di questo mondo.

Come si sono conosciuti Stefania e Giovanni? Stando a quanto si apprende dal web, i due si sono conosciuti diversi anni fa, ma come amici. Sul set di ‘Io e te’, come raccontato dalla diretta interessata a Oggi è un altro giorno, hanno capito che il loro rapporto andava al di là di questo. Era esattamente il 1983 e da quel momento non si sono mai più lasciati.

Proprio recentemente, alle pagine del settimanale Oggi, l’amata attrice ha raccontato di non stare vivendo un momento facile della sua vita di coppia col compagno. I due, a quanto pare, starebbero attraverso un momento di forte crisi. “Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa, di essere l’uomo della Sandrelli”, ha detto. Spiegando che, seppure dovessero lasciarsi, l’attrice vorrebbe sempre il suo compagno.

Seguirete la sua intervista a Domenica in? Noi non abbiamo affatto intenzione di perdercela.