Superava i 300 kg a Vite al Limite, oggi è tutt’altra persona: guardatela, da restare senza parole

Si è fatta conoscere nel corso della quarta stagione di Vite al Limite, eppure la giovanissima paziente del dottor Nowzardan è entrata subito nel cuore di tutti. Sarà stata la sua giovane età a condizionare il suo percorso oppure la sua storia, fatto sta che la ventisettenne del Texas continua ad essere amatissima. Cos’è successo? E, soprattutto, qual è stato il motivo che l’ha spinta a partecipare al programma? Certo, i suoi chili di troppo! Non tutti, però, sanno cosa ha determinato questa sua ossessione per il cibo. Prima di iniziare il suo percorso di dimagrimento, il peso superava i 300 kg, ma oggi com’è? Scopriamolo insieme.

La protagonista di questa incredibile trasformazione di oggi, è proprio Ashley Dunn. Abbandonata da sua madre quando era una ragazzina e vittima di violenza fisica, la giovanissima ventisettenne ha iniziato a mangiare per sfogare la sua frustrazione nel cibo. Quando, però, si è resa conto che era arrivata davvero al limite, ha chiesto aiuto. Entrata con un peso massimo di 329 kg, la paziente è riuscita a pesare 213 kg, cambiando radicalmente. Com’è diventata oggi? Non ci sono molte foto che ce la descrivono, ma questa che siamo riusciti a rintracciare del Maggio scorso ci fa capire che è ancora in gran forma.

Per noi è decisamente bellissima, per voi?