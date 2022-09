Brutta notizia per Ficarra e Picone: non si aspettavano ciò che è successo

Brutta notizia per Ficarra e Picone: la coppia di attori non si sarebbe mai aspettata quello che è successo, da non credere.

Formano una delle coppie più amate della televisione, eppure nelle scorse ore Ficarra e Picone hanno ricevuto una brutta notizia. Si tratta di qualcosa di clamoroso e che siamo certi che nessuno mai e, soprattutto, nemmeno loro si sarebbero mai immaginati.

Attori famosissimi, conduttori di Striscia la notizia per ben 15 anni, comici famosi ed amici nella vita: Ficarra e Picone sono più che amati dal pubblico italiano. A confermare queste nostre parole, è stato l’incredibile successo che la loro serie tv ‘Incastrati’ ha riscontrato su Netflix. Per la prima volta in assoluto, infatti, la coppia di attori è stata alla prese con una serie tv, eppure il seguito ottenuto è stato davvero pazzesco.

Ficarra e Picone, brutta notizia per la coppia di attori: nessuno l’avrebbe detto

Così come Elisa Isoardi, anche Ficarra e Picone hanno ricevuto una brutta notizia, che non si sarebbero mai immaginati. Di che cosa parliamo?

Nei giorni scorsi, nel corso della prima serata di Canale 5, è andata in onda un film di Ficarra e Picone risalente al 2011. Si tratta del ‘famoso’ ed amato ‘Anche se è amore non si vede’, una commedia romantica che vede protagonisti non solo la coppia di attori siciliani, ma anche tantissimi altri straordinari attori, tra cui anche Ambra Angiolini.

Stando a quanto si apprende dai dati auditel, sembrerebbe che la pellicola di Ficarra e Picone non abbia entusiasmato a molti. Seppure in replica, infatti, le indagini di Lolita Lobosco hanno vinto la serata, aggiudicandosi circa il 16,56% di share. La coppia di attori, invece, ha registrato circa l’11,9% di share. Un risultato decisamente niente male, ma che non gli è valso la serata. Voi cosa avete seguito?

Di che cosa parla Incastrati?

Come dicevamo poco fa, il successo di Incastrati è stato davvero impressionante tanto che Ficarra e Picone hanno già provveduto alla seconda stagione. Di che cosa parla, però, questa serie tv?

Incastrati è una serie tv gialla e poliziesca che narra la storia di Valentino e Salvo, due tecnici tv che per un puro caso della vita si trovano sulla scena di un delitto. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Molto presto, però, iniziano a sorgere le prime complicazioni: Salvo, infatti, scoprirà che sua moglie ha avuto degli stretti contatti con la vittima, che a sua volta è implicata con la mafia. Nel frattempo, però, Valentino si innamora di Agata, sua compagna di classe ai tempi della scuola ed attualmente al capo della indagini.

Insomma, si tratta di una serie tv che regala colpi di scena, risate e tanti momenti di suspence. Imperdibile, quindi, diciamoci la verità!

Non sappiamo quando andranno in onda i nuovi episodi, ma dalla foto riproposta in alto sembrerebbe che Ficarra e Picone siano pronti a ritornare in onda.