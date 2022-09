Brutta situazione per la Royal Family: problemi di salute dopo la morte della Regina Elisabetta

Dopo la morte della Regina Elisabetta, la Royal Family vive un’altra brutta situazione: problemi di salute, è successo l’impensabile.

Era esattamente l’8 Settembre scorso quando – dopo aver comunicato dei problemi di salute della Regina Elisabetta – tutto il mondo sapeva della morte dell’amata sovrana inglese. A distanza di ben 70 anni dall’inizio del suo regno, Elisabetta II ha lasciato le redini d’Inghilterra nelle mani di suo figlio Carlo.

Dal giorno della sua morte, è successo davvero di tutto: il suo primogenito è stato incoronato nuovo re d’Inghilterra, assumendo il titolo di Carlo III, e la Royal Family si è nuovamente riunita a Buckingam Palace in suo onore. Anche Harry e Meghan, a dispetto di quanto credevano in molti e si era detto, hanno lasciato la loro attuale residenza per recarsi a Londra e concedere l’ultimo saluto alla sovrana.

In queste ultime ore, però, la famiglia reale inglese è stata protagonista di un’altra brutta situazione: uno dei membri della Royal Family è stato colto da alcuni problemi di salute.

Royal Family, brutta situazione dopo la morte della Regina Elisabetta: cos’è successo

Non solo la morte della Regina Elisabetta, che ancora adesso – a distanza di quasi 2 settimane dall’accaduto – lascia tutti sconvolti, ma anche un’altra brutta situazione ha colpito la Royal Family. Stando a quanto si apprende da Daily Telegraph, sembrerebbe che uno dei membri della famiglia inglese sia stata colpita da un problema di salute qualche giorno prima della scomparsa della sovrana. E che, ancora adesso, purtroppo ne stia risentendo. Uno spiacevolissimo episodio, quello accaduto pochi giorni prima della morte della regina, per cui era necessario un bel po’ di riposo. Quando, però, si è davanti ad eventi del genere, non c’è ‘relax’ che tenga.

È proprio di Camilla Shand che vi stiamo parlando! Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che – pochi giorni prima della scomparsa di sua suocera – la regina consorte si sia fratturata un dito del piede e che il medico le abbia imposto un riposo assoluto. La morte della regina, la veglia conseguita e tutti gli eventi a cui ha dovuto prendere parte per stare accanto al suo Carlo, però, non le hanno affatto dato tregua. E Camilla ora, da quanto si apprende, sembrerebbe essere parecchio dolorante.

Che titolo ha Camilla?

Da una parte, quindi, c’è suo marito Carlo, che ha assunto le redini in mano del regno d’Inghilterra all’età di 73 anni. Dall’altra altra parte, invece, c’è lei: Camilla Parker Bowles. Che titolo ha assunto, però, la moglie del Re dopo la morte della Regina? Il 5 Febbraio scorso – quindi, pochi mesi prima della sua scomparsa – la sovrana inglese ha riconosciuto sua nuora come regina consorte. Ed è questo il titolo di cui, attualmente, Camilla dispone.

‘Esclusa’ dall’ereditare i suoi gioielli, la Regina Elisabetta ha provveduto a riconoscere Camilla come regina consorte. E c’è, però, chi assicura che il passaggio da questo titolo a vera e propria Regina sia davvero minimo.