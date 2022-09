Da Amici di Maria De Filippi alla Rai: nuova strada per il famoso personaggio

Da Amici di Maria De Filippi alla rai: il famoso personaggio è approdato verso una nuova avventura.

Domenica 18 settembre è partita la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Abbiamo da subito appreso, anche se già era nota la notizia, che Anna Pettinelli e Veronica Peparini non ci sono in questa edizione. Una notizia che quando è stata rivelata settimane fa ha lasciato il pubblico senza parole. A prendere il posto dietro al bancone del canto è arrivata Arisa che abbiamo visto nella ventesima edizione.

L’anno scorso decise di non far parte del programma per vivere un’avventura diversa dal solito. Infatti l’abbiamo seguita a Ballando con le stelle dove trionfò al fianco di Vito Coppola. Adesso è pronta a portare a termine nuovamente il ruolo di maestra di canto. Nel ballo invece ad affiancare Raimondo Todaro e Alessandra Celentano c’è Emmanuel Lo. La classe si è formata e tutti, ballerini e cantanti, hanno un bellissimo potenziale. Ebbene, nelle ultime ore, qualcuno avrà già avuto modo di vederlo, un personaggio dello spettacolo che abbiamo visto per anni nel talent ha esordito con un ruolo completamente diverso.

Ha fatto parte della scuola di Amici per molte edizioni e il pubblico l’ha sempre amato e apprezzato per il talento e per la simpatia. Adesso per lui è arrivata una nuova ‘avventura’ ed è così approdato in rai: avete visto cos’è successo in queste ore?

Da Amici di Maria De Filippi è passato alla Rai: nuova avventura per l’amatissimo personaggio

Un amatissimo personaggio che abbiamo seguito per anni nella scuola di Amici è arrivato in Rai. Ebbene sì, la notizia iniziata a circolare nei giorni scorsi ha subito trovato grande appoggio da parte dei fan. Da alcuni anni non riveste più, almeno nel talent, il ruolo con il quale il pubblico lo ha conosciuto e amato, quello di maestro di ballo.

Naturalmente dopo l’esperienza nella scuola non si è fermato e ha proseguito nell’arte della danza. Nelle ultime edizioni lo abbiamo visto più volte ritornare nel ruolo di giudice. Anche nella ventunesima edizione è stato chiamato da Maria con questo ruolo e ricorderete ebbe un piccolo battibecco con Alessandra Celentano. Stiamo parlando di Garrison Rochelle, coreografo che per molte edizioni ha vestito il ruolo di insegnante di ballo. Proprio l’amato maestro è arrivato da alcune ore in Rai. In molti lo sapranno già visto dato che Performer Italian Cup ha esordito il 17 settembre su rai 2.

Il programma è condotto Valentina Spampinato e al suo fianco c’è, appunto, Garrison. Si concentra sulla competizione tra i vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative. La prima puntata è andata in onda sabato 17 settembre ma seguirà una seconda che si terrà il 24 alle ore 17 su Rai 2: non perdetevela!