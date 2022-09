Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci compie 18 anni: incantevole alla festa col tailleur

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci compie 18 anni: incantevole alla festa di compleanno col tailleur, bella come la mamma!

Deva Cassel, figlia di una delle icone di bellezza italiane che hanno fatto la storia, Monica Bellucci, ha compiuto 18 anni.

Figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha da pochissimo anzi esattamente 7 giorni fa varcato la soglia della maggiore età. Oggi, la bellissima Deva è a tutti gli effetti maggiorenne. E per l’occasione ha voluto festeggiare l’atteso momento in barca, insieme ai suoi amici più cari. A catturare l’attenzione durante i suoi festeggiamenti è stato il look della splendida modella. Un raffinato tailleur che l’ha resa semplicemente bellissima.

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci festeggia i suoi 18 anni in Tailleur: eleganza e raffinatezza

Bella come il sole, proprio come la sua mamma. Deva Cassel ha seguito le sue stesse orme intraprendendo la carriera lavorativa nel mondo della moda. La sua bellezza non è passata certamente inosservata. Semplicità, eleganza e raffinatezza. Tutto questo traspare semplicemente guardando un suo scatto.

Una somiglianza con Monica Bellucci davvero incredibile, ma proprio come la sua mamma Deva Cassel si dice estremamente riservata. Di fatti, sono poche le curiosità emerse sul suo conto. La giovanissima neo diciottenne preferisce adoperare i social per mostrare i propri contenuti di lavoro. E quindi la vediamo spesso posare per sfilate o copertine.

Quanto al suo privato, non ama certamente fare sfoggio della sua vita lontana dall’obiettivo della macchina fotografica. Pochi sono infatti stati gli scatti che l’hanno immortalata durante i festeggiamenti del suo diciottesimo compleanno e questi non sono ad ogni modo provenuti dal suo profilo Instagram ufficiale.

C’è da dire che anche mamma Monica ha voluto rispettare la scelta di sua figlia e quindi non ha reso pubblici contenuti di vita privata, ma sappiamo di certo che è innamoratissima di sua figlia e che ne va altamente fiera! Ma direttamente dal profilo Instagram di Deva Cassel, accedendo alla pagina in cui appaiono i tag nei quali la giovane è taggata, abbiamo trovato uno scatto, pubblicato da una fan page a lei dedicata, in cui appare intenta ai festeggiamenti del suo diciottesimo. Con la sua estrema semplicità ed un look assolutamente non banale, la bellissima Deva Cassel ha spento insieme ai suoi amici più cari le sue 18 candeline!

Con indosso uno splendido tailleur dal taglio over e total black impreziosito nel sotto con un body nude, Deva Cassel ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno. Un look non banale, che ha fatto trasparire la sua immensa eleganza. Capelli raccolti in uno chignon basso ed un make up semplice sui toni del nude. Semplicemente meravigliosa, non trovate?