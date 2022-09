Ex vippona si fidanza con un ragazzo più giovane di 15 anni: quando l’amore non ha età

Ex vippona si è fidanzata con un ragazzo più giovane di circa 15 anni: quando l’amore non ha età.

Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrata come concorrente e ci ha ancora una volta conquistato. Ancora una volta perchè essendo famosissima ha avuto modo di farsi conoscere in questi anni e farsi amare. Nella casa più famosa d’Italia il suo percorso è stato abbastanza movimentato. Ha una personalità schietta ed esuberante e ha mostrato molti lati del suo carattere.

Quando si entra a far parte di un reality è molto difficile tenere da parte l’aspetto personale. Il pubblico conosce solitamente un personaggio dello spettacolo per l’aspetto professionale, ma è inevitabile che in un programma come il GF Vip venga fuori anche altro. Ai telespettatori a quanto pare è piaciuto questo aspetto dell’ex gieffina tanto da sostenerla e appoggiarla. Dopo l’esperienza nella casa non ne sono mancate altre. Anzi, a breve ce ne sarà un’altra molto bella.

E’ tra le concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show. Nel format di Carlo Conti ci sorprenderà con le sue abilità. Sembrerebbe che per lei sotto tutti i punti di vista sia un momento molto bello. In un’intervista a Il corriere ha confermato queste parole, raccontando di essersi fidanzata e di essere felice. Il suo compagno è più giovane di lei di circa 15 anni.

Ex vippona sta con un ragazzo di 15 anni più giovane: adesso è felice al suo fianco

L’ex amatissima gieffina a quanto pare sta vivendo un momento magico, come da sua stessa conferma nell’intervista rilasciata qualche mese fa a Il Corriere. Sotto l’aspetto professionale tutto procede come deve andare. A breve infatti la vedremo nella nuova edizione di Tale e quale show.

Un’esperienza diversa per lei, dopo aver fatto parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma non solo a livello lavorativo tutto procede bene, a quanto pare anche in amore va tutto a gonfie vele. La showgirl ha raccontato di essersi fidanzata con un uomo più giovane di lei di 15 anni. Dice che l’età è solo un numero e che lui la fa sognare: “E’ meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”, ha svelato Valeria Marini. L’ex gieffina si è mostrata anche sui social con il fidanzato che si chiama Eddy Siniscalchi. Quest’ultimo ha 35 anni, quindi ha circa 15 anni in meno.

Si tratta di un imprenditore napoletano. Valeria ha pubblicato più volte storie instagram con il compagno. La prima foto sui social in cui appaiono insieme risale al 6 agosto. Adesso è felice e innamorata e nonostante sia più giovane di 15 anni non sembra l’età turbare la relazione, perchè come lei stessa dice: “L’età è solo un numero”.