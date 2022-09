“Febbre e vomito”: la cantante non sta bene ed è costretta ad annullare il concerto

La famosa cantante ha dovuto rinunciare all’ultima tappa del suo tour estivo: non sta bene e lo ha raccontato ai fan via social.

Ora che fortunatamente la pandemia da Covid appare maggiormente sotto controllo, sono di nuovo possibili tanti eventi: cinema, teatri e musei hanno finalmente ripreso la loro attività e anche i concerti dal vivo si sono svolti regalando al pubblico tanti momenti da ricordare in questa estate 2022 ormai giunta al termine.

Tantissimi gli artisti italiani e stranieri che hanno potuto tornare ad esibirsi sul palco in giro per le varie città tappe dei loro tour. Non sono mancati tuttavia imprevisti: alcuni cantanti hanno dovuto rimandare o cancellare i loro concerti a causa del risultato positivo di un tampone, come è successo qualche mese fa a Mick Jagger, leader dei Rolling Stones. Qualcun altro invece, come Shawn Mendes, non se l’è sentita di proseguire il suo tour per troppo stress ed ha avvertito la necessità di un periodo di riposo.

Stavolta è toccato ad un’amatissima cantante italiana che si è sentita male subito dopo aver cenato: “Ieri subito dopo cena ho iniziato a stare male, forse per qualcosa che ho mangiato”, ha spiegato ai fan attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Ha quindi dovuto rinunciare all’ultima tappa del suo tour prevista per lo scorso sabato 17 settembre a Lanciano, in provincia di Chieti.

Non sta bene: concerto cancellato, la cantante avvisa i fan

E’ stata Loredana Bertè ad informare i fan sui social del problema di salute riscontrato poco prima del concerto che avrebbe dovuto chiudere il suo Manifesto Summer Tour. La cantante calabrese che fin dagli anni Settanta è nel cuore degli italiani ha un grande seguito anche sul web dove, tra l’altro, settimane fa pubblicò il famoso video con una fan visibilmente emozionata di averla incontrata casualmente sul treno. “Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da 2 giorni e volevo concludere in bellezza il mio Manifesto Summer Tour. Purtroppo però la ripresa dei live è stata emozionante e bellissima, ma non priva di salite”, ha annunciato in un’Ig story.

La celebre artista ha raccontato di sentirsi molto stanca, ma ha precisato di non essere risultata positiva al Coronavirus: “Febbre e vomito, ma niente Covid (ho fatto 3 tamponi: tutti negativi). Il medico che mi ha visitata oggi in hotel parla di possibile virus gastrointestinale”. Si è quindi detta dispiaciuta di non poter assolutamente esibirsi a Lanciano ed ha ringraziato tutti i fan che hanno partecipato ai suoi live precedenti e quelli che non avrebbero potuto godersi lo spettacolo sabato sera. Il suo tour partito da Roseto degli Abruzzi si è quindi concluso con la data del 13 settembre a Reggio Emilia.

In bocca al lupo alla Bertè per una pronta guarigione!