Federica Pellegrini, il suo sogno si avvera: notizia fantastica per lei

Federica Pellegrini, si è avverato un suo sogno grande sogno: dopo il matrimonio questa è una notizia fantastica.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta il 27 agosto sono diventati marito e moglie. L’ex nuotatrice aveva fatto sapere della sua relazione l’anno scorso. A Verissimo aveva raccontato di aver tenuto nascosto il rapporto perchè non volevano un coinvolgimento che non fosse prettamente sportivo, almeno agli occhi degli altri.

L’allenatore a ottobre le ha fatto la proposta di matrimonio. Nel corso sempre di un’intervista a Silvia Toffanin, aveva raccontato di aver scelto di fare la proposta in albergo, durante un weekend a Venezia. Inizialmente aveva optato per un altro tipo di sorpresa ma per paura di essere seguito dai paparazzi preferì mettere in atto un piano b. Oggi sono marito e moglie e entrambi vorrebbero allargare la famiglia.

Nel frattempo però si godono i primi momenti da neosposini. Il matrimonio è stato un sogno ma a quanto pare per la Pellegrini si sta per realizzare un altro. Negli ultimi giorni, infatti, è arrivata una notizia bellissima che riguarda proprio lei: ecco di che cosa si tratta.

Federica Pellegrini, il suo sogno si è avverato: questa per lei è una notizia fantastica

Federica Pellegrini ha sposato l’allenatore di nuoto Matteo Giunta a Venezia. La cerimonia celebrata il 27 agosto è stata mostrata dalla stessa sposa e dagli invitati sui social. Nelle prime immagini apparse l’ex nuotatrice si incamminava verso la chiesa dove il suo futuro sposo era lì ad attenderla.

Non solo Matteo e la sua famiglia erano in attesa ma moltissime persone si sono stanziate fuori il luogo della celebrazione per vederla in abito da sposa. Federica era bellissima con un vestito classico di un bianco puro, il trucco era abbastanza leggero e i capelli sciolti con una sorta di cappellino in testa. Ed è così che oggi sono marito e moglie. Ad organizzare l’evento è stato il famoso e amato wedding planner Enzo Miccio, che ha reso tutto una favola. Questo è un sogno che si avvera ma a quanto pare se ne sta per realizzare un altro.

Federica Pellegrini infatti riceverà la laurea honoris causa all’Università San Raffaele Di Roma il 29 settembre. Si laureerà con una lectio magistralis dal titolo ‘La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione“. Tema molto importante e quasi sentito come un tabù soprattutto nel mondo dello sport. Più volte Federica aveva parlato di questa tematica che spesso viene considerata poco interessante ma che ha invece una forte rilevanza. A quanto pare adesso ha portato a termine un altro grande obiettivo. Dopo le medaglie portate a casa nel corso della sua lunga carriera ricevere la laurea è un sogno che si avvera per lei.