Gesto stupendo di Fabio Fazio: il conduttore Rai l’ha fatto davvero

Di gesti da premiare ne è pieno il mondo e – proprio recentemente vi abbiamo raccontato quello di Ambra Angiolini, come questo compiuto nei giorni scorsi da Fabio Fazio, però, ce ne sono davvero pochissimi.

Conduttore amatissimo e di un certo calibro, Fabio Fazio continua ad essere tra i volti più affermati del piccolo schermo nostrano. Attualmente al timone della nuova edizione di Che Tempo che Fa, la colonna portante del famoso programma di successo della Rai in queste ultime sta facendo parlare parecchio di sé. Stando a quanto rivelato dal diretto interessato, sembrerebbe che il buon Fazio abbia compiuto un gesto totalmente inaspettato, che sottolinea il suo cuore grande.

Il gesto di Fabio Fazio scioglie il cuore di tutti: cos’è successo

Incredibile professionista dinanzi ai riflettori, ma uomo dal cuore grande una volta spenti: è proprio questo il ritratto che potremmo fare di Fazio Fazio dopo aver letto del gesto fatto dal conduttore. A raccontare tutto quello che è successo e quello che il volto tv ha scelto di fare, è stato proprio il diretto interessato, dando ampia dimostrazione della sua bontà d’animo.

Non solo conduttore, ma da questo momento in poi Fabio Fazio è anche imprenditore. L’amato volto tv, infatti, ha raccontato di aver rilevato una famosa fabbrica della citta di Savona che rischiava la chiusura. Si tratta di una delle più antiche fabbriche di cioccolato della Liguria, che purtroppo per via dell’emergenza Coronavirus ha visto chiaramente danneggiata la sua economia e stava prendendo la decisione di chiudere.

Anche l’istituzione ‘dolciaria’ del territorio ligure – così come tanti piccoli e grandi commercianti – ha dovuto tirare le somme a distanza di qualche anno dall’avanzata della pandemia, rischiando la chiusura. Fabio Fazio, però, venendo a sapere della notizia da un suo caro amico, ha scelto di rilevare la fabbrica insieme ad alcuni suoi amici. “Mi ha preso un vero e proprio sconforto e mi sono detto che bisognava provarci, che non potevamo perdere un pezzo così importante della piccola storia delle nostre vite e del nostro territorio”, ha spiegato il buon Fazio. Con l’avvento del conduttore al comando, l’amata fabbrica si accinge a vivere un nuova capitolo!

