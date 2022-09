Jennifer Lopez terrorizzata: brutta situazione, cos’è successo alla cantante

Non sarebbe un bel momento per Jennifer Lopez, convolata a nozze con Ben Affleck appena due mesi fa: cos’è successo alla celebre pop star.

Se si dovesse descrivere la storia di un amore che lotta e vince su tutti gli ostacoli nonostante il tempo e le distanze, l’esempio più calzante nell’attualità sarebbe sicuramente quello di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Le due star americane sono finalmente riuscite ad unire i loro destini dopo vent’anni di separazione ad un passo dal pronunciare il fatidico “sì”.

La scintilla era scoppiata agli inizi degli anni Duemila, sul set del film Amore estremo – Tough Love. La loro storia fu intensa ma, in base a quanto rivelato al portale Page Six da una persona vicina alla cantante, risentì probabilmente delle loro diverse prospettive di vita e nel 2004 la rottura giunse inevitabile.

Ciascuno aveva poi intrapreso strade differenti, sposandosi con altri partner e mettendo al mondo dei figli. Le prime voci di un ritorno di fiamma arrivarono nel 2021 per poi diventare una notizia ufficiale: JLo e Affleck hanno deciso di dare un’altra opportunità al loro amore e perfino di convolare a nozze.

Hanno così fatto il grande passo una prima volta in segreto con una cerimonia celebrata a Las Vegas alcuni mesi fa e poi lo scorso 20 agosto in Georgia, nella tenuta dell’attore a Riceboro, stessa location dove sarebbero dovuti diventare marito e moglie vent’anni fa. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi? Stando alle voci delle ultime ore, non esattamente.

Jennifer Lopez già alle prese con una crisi matrimoniale? Cos’è successo

Terminata la luna di miele in giro per l’Europa, l’amatissima coppia è rientrata a Los Angeles e pare che le cose non stiano filando per il verso giusto. A rivelarlo al magazine Heat World è una persona che conosce bene entrambi i coniugi: “Ora che tutta l’eccitazione del matrimonio e della luna di miele è svanita, Jen è nel panico perché teme che Ben possa annoiarsi della vita matrimoniale molto rapidamente”.

Secondo l’insider, la cantante starebbe facendo di tutto per evitare che il matrimonio crolli cercando di riempire il più possibile la vita di suo marito: “Ha persino cercato di convincerlo ad unirsi ai suoi allenamenti ‘punitivi’ e ad andare a più eventi insieme in modo da poterlo tenere d’occhio”. La pop star sudamericana avrebbe addirittura intenzione di mettere una sala giochi nella loro villa per invogliare Affleck a trascorrere più tempo in casa distogliendolo così dalla sua scarsa inclinazione alla vita domestica.

A dare man forte a questi rumors, sono anche le impressioni dei fan che recentemente li hanno visti al Festival Malibu Chilli Cook-off con i figli di J Lo, Emme e Max. Molti avrebbero notato il viso cupo dell’attore e qualcuno su Twitter scrive: “Perché sembra così dannatamente infelice?”.

In attesa di scoprire se tali voci sono fondate, auguriamo a questa coppia il meglio.