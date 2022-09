Lei 64 anni, lui 23: si sono fidanzati e adesso fanno coppia fissa

L’amatissima cantante ha trovato l’amore, lei ha 64 anni e lui 23: si sono fidanzati e adesso fanno coppia fissa.

In questi mesi abbiamo assistito al trionfo dell’amore. Molte coppie del mondo dello spettacolo hanno pronunciato quel sì tanto atteso. Ci ha fatto sognare il matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez; la coppia dopo 20 anni lontano si è ritrovata e ha capito che l’amore a quanto pare era tornato a pulsare. L’attore ha così deciso di unirsi ufficialmente con la cantante e le ha chiesto di sposarlo.

Una proposta romantica e soprattutto inaspettata, come aveva dichiarato la stessa JLo. Si sono sposati in segreto a Las Vegas ma hanno celebrato una seconda cerimonia in Georgia, nella dimora di Affleck. I festeggiamenti si sono tenuti per tutto il weekend. Anche Britney Spears è convolata a nozze con Sam Asghari e la celebrazione è stata magica. Non solo matrimoni ma in queste settimane ci sono state anche molte nascite e tanti annunci. Proprio da poche ore l’attrice Blake Lively ha mostrato sul red carpet il pancione, rivelando così di essere in attesa del quarto figlio con il marito Ryan Reynolds.

Questo è un momento magico e lo è quasi per tutti. C’è chi si lascia con il suo storico fidanzato e chi invece ritrova l’amore. Ed è quello che è accaduto all’amatissima cantante che si è fidanzata con un ragazzo giovanissimo: lei ha 64 anni, il suo nuovo compagno ne ha 23.

L’amore è proprio nell’aria, non per tutti però. Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e non sempre il sentimento riesce a superare le avversioni, il tempo e le incongruenze. Per la cantante però sembra essere un momento magico dato che dopo 4 mesi dall’ultimo fidanzamento finito con un addio ha trovato nuovamente l’amore.

Si è fidanzata con un ragazzo giovanissimo, lei ha 64 anni e lui 23. Sono apparsi insieme per la prima volta mentre si baciano sulla rivista di Paper e sembra che ad oggi facciano coppia fissa. Madonna dopo la precedente relazione con il 28enne Ahlamalik Williams, ha trovato un nuovo amore. Il fidanzato si chiama Andrew Darnell ed è ancora più giovane del precedente, e lo anche della figlia della star.

Sembrerebbe che lui sia un modello e lavori per importantissime agenzie, dello stello livello, per esempio, di Gigi Hadid o Kate Moss. Vive a New York e sembrerebbe avere un futuro tutto in salita. Tra Madonna e il suo fidanzato corrono circa 31 anni di differenza ma, come abbiamo già visto dalle precedenti relazioni, la questione età non è importante. Proprio da qualche settimana la popstar ha compiuto 64 anni e se non lo sapete, per l’occasione, si è regalata un regalo diverso dal solito, una grillz sui denti che sembra andare molto di moda! L’avete vista?