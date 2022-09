Ludovica Valli in versione ‘acqua e sapone’: senza trucco è proprio così

La bellezza di Ludovica Valli è ben nota al pubblico di Uomini e Donne e anche al popolo social, ma quanti l’hanno vista senza trucco?

Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie a programmi come Uomini e Donne e Temptation Island: era la stagione 2015/2016 quando, a soli 18 anni, Ludovica Valli approdò come tronista al famoso dating show di Canale 5. Qui, alla fine del percorso, scelse il corteggiatore Fabio Ferrara. I due si lasciarono poco tempo dopo e nel frattempo il successo di lei come influencer aumentò, fino a renderla uno dei volti social più seguiti.

Per un periodo la sorella di Beatrice Valli è stata fidanzata col personal trainer Federico Accorsi. Successivamente è stata protagonista di alcuni gossip che la volevano in coppia con l’ex allievo di Amici Matteo Briga (voce poi smentita) e con Antonio Mirante, giocatore del Bologna. E’ nel 2019 che la vita sentimentale di Ludovica trova finalmente la stabilità: quell’anno, infatti, l’ex tronista incontra Gianmaria De Gregorio e dalla relazione nasce nel 2021 la loro primogenita Anastasia.

Proprio il mese scorso, la splendida 25enne originaria della provincia di Reggio Emilia ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. Nonostante qualche giornata in cui non si è sentita molto in forma, ora Ludovica sembra stare molto meglio. Ancora più bella del solito ora che è di nuovo in dolce attesa, continua ad incantare i follower con scatti meravigliosi sul suo profilo Instagram.

Sebbene siamo abituati a vederla sempre al ‘top’, con look e make-up super glamour, Ludovica non esita a mostrarsi ai anche in versione ‘acqua e sapone’. Il risultato? Semplicemente incredibile!

Ludovica Valli, com’è senza trucco: non crederete ai vostri occhi

Conoscendo le sue sorelle Beatrice ed Eleonora, con le quali è cresciuta in una famiglia tutta al femminile dopo che il loro padre andò via di casa quando erano piccole, si capisce subito che la bellezza di Ludovica è un vero e proprio marchio di famiglia. Oltre ai tanti scatti dei vari servizi fotografici di cui è protagonista, sul suo profilo Instagram condivide anche diversi momenti di vita quotidiana con il suo compagno e sua figlia.

Come tutte le mamme di bimbi piccoli, anche lei è sempre indaffarata e certamente la gravidanza rende tutto un po’ più faticoso. Ludovica però resta meravigliosa anche quando è senza make-up, completamente al naturale. In alcune Ig stories recenti, è apparsa in versione ‘acqua e sapone’ e senza filtri, come in questo periodo stanno facendo molte donne famose. Ebbene, si nota che l’ex tronista potrebbe permettersi tranquillamente di fare a meno di fondotinta, ombretti, mascara e quant’altro: pelle liscia e senza imperfezioni, occhi grandi e luminosi, sorriso perfetto.

Scommettiamo che siete pienamente d’accordo con noi!