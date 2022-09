La nuova manicure di Paola Di Benedetto si fa notare: questa volta ha scelto la semplicità

Paola di Benedetto cambia manicure: avete visto che cosa ha fatto questa volta? Ha optato per la semplicità.

Paola Di Benedetto è impegnatissima in radio. Oggi infatti è diventata un’affermata conduttrice radiofonica e al riguardo, in un’intervista a Cosmopolitan aveva detto che facendo le dirette era riuscita ad acquistare una buona padronanza del linguaggio e anche una diversa consapevolezza: “Tutto ciò che sono riuscita a fare lo devo al mio percorso radiofonico”.

In questi anni ne ha fatta di strada e sono state molte le esperienze vissute a pieno. Nel 2020 è stata una concorrente del Grande Fratello Vip, edizione condotta da Alfonso Signorini. Paola è riuscita a conquistare il pubblico con la sua semplicità. I telespettatori che hanno seguito il suo percorso l’hanno premiata portandola fino alla finalissima. E’ stata lei a trionfare nel confronto finale con Paolo Ciavarro.

Prima ancora di entrare a far parte della casa del GF Vip l’abbiamo vista in altre trasmissioni televisive. La ricorderete a L’Isola dei famosi o ancora prima in una puntata di Ciao Darwin dove scese le scale come Madre Natura. La sua bellezza lasciò tutti senza parole e ancora oggi è così. Adesso è molto amata e il pubblico la segue anche sui social dove è molto attiva. Qualche settimana fa vi abbiamo mostrato la sua manicure dall’effetto scintillante. Adesso l’ha cambiata nuovamente, vediamo cosa ha scelto di fare questa volta.

Paola Di Benedetto mostra la sua nuova manicure: ecco il colore scelto questa volta per le unghie

Sui social è seguita da migliaia di persone ed è sul suo canale instagram che Paola interagisce con loro. Pubblica tanti scatti e riprende attraverso le storie la quotidianità. Questo è un modo anche per poter rendere partecipi i follower di quello che fa.

Non solo racconta dei suoi progetti e degli impegni che la vedono protagonista, ma parla anche di molte altre tematiche. Catturano sempre l’attenzione i suoi outfit. Questi non sono mai banali. Per esempio al Festival del Cinema di Venezia anche lei ha sfilato sul tappeto rosso e ha indossato per l’occasione un abito meraviglioso. La conduttrice si è presentata con un vestito lungo nero scintillante, scoperto dietro la schiena. Per i capelli ha scelto di fare un’acconciatura tirata all’indietro e il trucco era leggero, più accentuato sugli occhi e meno sulle labbra. Così si è mostrata lasciando tutti senza parole. Come abbiamo detto, sui social è seguitissima ed è molto attiva. Qualche giorno fa ha mostrato ai suoi follower la nuova manicure. Rispetto alla precedente è meno scintillante ma bellissima.

Paola questa volta ha optato per la semplicità e ha scelto un colore sembrerebbe quasi trasparente, più accentuato sulla parte finale, come un french. E’ molto soddisfatta di queste unghie e infatti scrive: “Ma queste manine pazzesche bellissimissime?”