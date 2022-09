Orietta Berti dagli esordi ad oggi: com’è cambiata negli anni? Farete fatica a crederci

Com’è cambiata Orietta Berti dagli esordi da cantante ad oggi? Ecco un suo vecchio scatto: farete fatica a crederci!

Non potevamo affatto chiedere di meglio da questa settima edizione del GF VIP, se non Orietta Berti opinionista! Dopo aver cavalcato l’onda del successo in seguitissimo alla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, l’amata cantante italiana è diventata sempre più un apprezzato volto tv. Tanti i programmi in cui ha preso parte dopo l’ambitissima manifestazione musicale nostrana, ma solo in una ha un ruolo del tutto inedito: l’amato reality di Canale 5.

Nonostante i suoi quasi 60 anni di carriera, Orietta Berti continua ad essere una splendida donna. La sua eleganza, infatti, non passa mai inosservata, riuscendo sempre a conquistare tutti con il suo fascino. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata nel corso degli anni? Siamo riusciti a rintracciare una sua vecchia foto di quando era piuttosto giovane: farete fatica a credere al suo cambiamento!

Com’è cambiata Orietta Berti dagli esordi ad oggi?

Nata il 1 Giugno del 1943 a Cavriago, Orietta Berti ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica quando era solo una bambina. Incentivata da suo padre Oreste, anche lui grande appassionato di lirica, la splendida Orietta ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissima. Raggiunti i quasi 60 anni di carriera, la Berti può vantare di un curriculum impressionante e di numerosi riconoscimenti.

Seppure giovanissima ai suoi esordi nel mondo della musica, Orietta Berti subito riesce a conquistare tutti con la sua immensa bravura. Nel 1964, infatti, incide il suo primo album. Ed esattamente un anno dopo, inizia ad ottenere i primi riconoscimenti. È solo nel 1966, però, che la Berti ha la possibilità di partecipare per la prima volta all’edizione del Festival di Sanremo di quell’anno con la canzone ‘Io ti darò di più’, aumentando ancora di più la sua popolarità. A proposito, siete curiosi di sapere com’era in quegli anni? Dopo il suo esordio sul palco dell’Ariston, la bella Orietta ha cavalcato ancora di più la cresta dell’onda, ma com’è cambiata da allora?

Se Iva Zanicchi non è affatto cambiata dai tempi di un famoso programma tv, cosa possiamo dire della splendida Orietta Berti? Siamo riusciti a rintracciare un suo vecchio video che ce la mostra all’epoca del suo debutto al Festival di Sanremo nel 1966, il primo di una lunga serie. Farete realmente fatica a credere nel suo cambiamento. Eccola:

Per noi è decisamente bellissima! Seppure siano trascorsi più di 60 anni dalla sua partecipazione da questo Festival di Sanremo, vinto da Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti, si nota chiaramente che Orietta Berti non sia affatto cambiato negli anni. Certo, all’epoca era una ragazzina, ma pur sempre splendida!