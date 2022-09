Ha vinto la prima edizione del GF Vip, ma cosa fa oggi? ‘Dolcissima’ notizia

Ha vinto la prima edizione del GF Vip, ma cosa fa oggi dopo l’incredibile successo riscontrato? La ‘dolcissima’ notizia, cos’è accaduto.

L’attesa è finalmente terminata: da stasera avrà inizio il GF VIP. ‘Guidata’ dall’amato Alfonso Signorini, questa settima edizione si prevede piene di novità – una in particolare è stata svelata dal padrone di casa – ma soprattutto totalmente imperdibile.

In attesa di scoprire chi sarà il cast ufficiale della settima edizione del GF Vip – anche se alcuni nomi sono stati già svelati – abbiamo rivolto lo sguardo al passato. E ci siamo ricordati della prima edizione del reality: ricordate chi lo ha vinto?

Era esattamente il 2016 quando Ilary Blasi, per la prima volta in assoluto, si metteva al timone di un reality. Dopo ben 16 anni dall’inizio del Grande Fratello ‘nip’, l’azienda Mediaset aveva scelto di optare per una versione ‘celebrities’, affidandone le redini in mano all’amata conduttrice romana. In quell’edizione, come ricorderete, accadde davvero di tutto: a partire dall’espulsione di Pamela Prati in diretta dopo essere uscita dalla porta rossa, fino al litigio in diretta tra Giulia De Lellis ed Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti. Ricordate, però, chi ha vinto questa prima edizione del GF VIP? Ripercorriamo insieme questo momento e, soprattutto, scopriamo insieme cosa fa oggi.

Ricordate chi ha vinto la prima edizione del GF VIP?

Seppure nel corso degli anni si siano alternate diverse edizioni e, nelle prossime ore, ne inizierà la settima, il numeroso pubblico del GF Vip non può fare a meno di ricordarvi chi ha vinto la sua prima edizione. All’epoca, il reality durò solo 50 giorni e diede la possibilità a quattordici concorrenti di prendervi parte. Ricordate, però, chi ne uscì vincitore?

È stato un ‘duello’ indimenticabile, quello di Alessia Macari e Gabriele Rossi per la vittoria del GF Vip. Entrambi appartenenti al mondo dello spettacolo ed entrambi amatissimi, sono riusciti a conquistare l’attenzione del pubblico italiano per la loro semplicità. Il loro percorso nella casa più spiata d’Italia, infatti, è stato ricco di divertimento e di spensieratezza. Ed è questo che li ha portati direttamente in finale. Solo uno dei due, però, è riuscito ad aggiudicarsi il montepremi. E questa, come ricorderete, è stata proprio la bella Alessia Macari. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi?

Alessia Macari si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie ad Avanti un altro. Dapprima come concorrente ed, in seguito, come personaggio del famoso ‘minimondo’, la showgirl non è assolutamente passata inosservata per la sua semplicità. Dopo il quiz di Paolo Bonolis, infatti, ha cavalcato la cresta dell’onda, aggiudicandosi la vittoria al GF Vip. Com’è cambiata la sua vita dopo questo trionfo? Forse in molti lo sapranno, ma Alessia continua a lavorare nel mondo dello spettacolo e dei social, ma si dedica anche alla sua famiglia. Nel 2019, infatti, è convolata a nozze con Oliver Kragl, calciatore di origini tedesche. E, nel Gennaio scorso, è diventata mamma della piccola Nevaeh.

Insomma, un bel cambiamento dopo il GF Vip non credete?