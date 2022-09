Prima di Masterchef era un tecnico di radiologia: quello che è successo dopo non l’avrebbe mai immaginato

Prima di partecipare a Masterchef era un tecnico della radiologia: quello che è successo dopo il programma non l’avrebbe immaginato.

Forse non tutti ci credono, ma è proprio così: Masterchef ti cambia davvero la vita! Sono tantissimi, infatti, i protagonisti che vi hanno preso parte nel corso degli anni che hanno completamente rivoluzionato le loro giornate subito dopo. Ne è l’esempio il giovanissimo Simone Scipioni, vincitore della settima edizione, ma anche il buon Davide.

Anche Davide Aviano, così come Kateryna e Ludovica, è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima stagione di Masterchef. Fattosi conoscere dai quattro ‘temutissimi’ giudici per la sua passione per la cucina, il trentaseienne di Varese ha facilmente messo tutti d’accordo, riuscendosi ad aggiudicare il quarto posto.

Ai tempi di Masterchef, Davide Aviano era un tecnico di radiologia con un’incredibile passione per la cucina. Ad oggi, però, com’è cambiata la sua vita? Dopo il famoso programma di Sky, il cuoco amatoriale è riuscito a realizzare il suo sogno oppure continua a svolgere il lavoro di sempre? Scopriamolo insieme!

Prima di Masterchef era un tecnico di radiologia, ma ora cosa fa? Non l’avrebbe mai detto

Tantissime volte ci è capitato di raccontarvi di quei concorrenti di Masterchef che, dopo aver preso parte al programma, rivoluzionano completamente la loro vita. In diverse occasioni, infatti, la passione per la cucina è stata talmente predominante che non hanno potuto fare a meno di inseguire il proprio sogno. Avete visto, ad esempio, cos’è successo a Guido D’Eramo, concorrente della seconda edizione dello show? Una storia molto simile a questa, è proprio quella di Davide Aviano, cuoco amatoriale della settima stagione.

All’epoca del suo ingresso nelle cucine di Masterchef, Davide Aviano aveva confessato ai quattro giudici di essere un tecnico di radiologia, ma di avere una forte passione per la cucina. Cos’è successo, poi, una volta ottenuto il grembiule bianco? Beh, davvero di tutto! Puntata dopo puntata, il trentaseienne è riuscito a stupire chi aveva puntato su di lei sin dall’inizio, riuscendosi ad aggiudicare addirittura il quarto posto in classifica. Tra pressure test, prove in esterne, mistery box ed invention test, il buon Aviano ha confermato quanto detto alle selezioni, lasciando tutti senza parole ogni volta. Certo, qualche piccolo incidente di percorso c’è stato, ma in ogni caso la cucina di Davide ha lasciato un ottimo ricordo. Siete curiosi di sapere, però, com’è cambiata la sua vita oggi? Rintracciandolo su Instagram, abbiamo scoperto che dopo Masterchef si è tutto rivoluzionato! La sua passione per la cucina, infatti, continua ad essere enorme tanto da farla diventare un vero e proprio lavoro. Sulla sua bio, dunque, si legge che Davide sia lo chef presso un ristorante ‘storico’ del centro di Varese.

Insomma, la sua partecipazione non le sarà valsa la vittoria, ma la vita gliel’ha cambiata radicalmente. Cogliamo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo a Davide e al suo futuro.