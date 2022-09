Tutti notano le dita del Re Carlo III: cosa viene fuori soltanto ora

In questi giorni di lutto per la morte di Elisabetta II, tutti si chiedono perché le dita di Re Carlo III sono così gonfie.

Ora che la Regina Elisabetta II non c’è più, con grande dolore da parte della Royal Family e dei suoi sudditi, gli occhi di tutto il mondo sono puntati su suo figlio, il re in carica Carlo III. Non sarà facile per il nuovo sovrano del Regno Unito accogliere l’immensa eredità di sua madre, ultima monarca del Novecento che ha fino all’ultimo è stata una guida luminosa per il suo popolo.

Ad ogni modo, dopo un’attesa che pareva interminabile, il primogenito della defunta regina britannica è diventato Re Carlo III e sua moglie Camilla è Regina consorte per volere di Elisabetta. Da quando quest’ultima è venuta a mancare lo scorso 8 settembre 2022, si sono susseguite in tv e sui giornali le immagini delle varie tappe del cerimoniale che ha celebrato il lutto per questa dipartita che lascia un grande senso di vuoto in tutti.

Negli ultimi dieci giorni, fino al funerale svoltosi oggi 19 settembre, Re Carlo è apparso in vari momenti fatidici della sua successione al trono. Il video in cui appare visibilmente irritato con lo staff prima della seconda firma durante la Proclamazione e quello in cui lo si vede innervosito per essersi sporcato la mano con l’inchiostro della penna hanno fatto il giro del mondo. Oltre a ciò, tutti hanno notato un altro dettaglio: le sue dita sono piuttosto gonfie e molti si sono chiesti se il sovrano abbia dei problemi di salute.

Perché le dita di Re Carlo III sono gonfie: il parere del medico

In realtà le mani di Carlo avevano destato già qualche perplessità in passato, ma in questi giorni in cui lui e tutti i Reali inglesi sono particolarmente osservati, la questione è risalita prepotentemente a galla. A cercare una possibile spiegazione è stato il Daily Star che ha interpellato un medico, il dottor Gareth Nye, docente senior dell’Università di Chester.

Il luminare ha spiegato che il re soffrirebbe di edema: “Il corpo inizia a trattenere i liquidi negli arti, di solito gambe e caviglie, ma anche dita ed è per questo che si gonfiano”. Nye spiega che l’edema colpisce molte persone, soprattutto se di età superiore ai 65 anni “poiché la capacità di controllo dei liquidi è limitata”. Quando la patologia colpisce l’articolazione del pollice o entrambe le articolazioni delle dita, queste ultime diventano rigide, dolorose e gonfie. Esistono farmaci che aiutano lenire il dolore, ma il gonfiore può persistere. Tra le possibili cause ci sono un consumo eccessivo di sale oppure medicinali contro la pressione alta.

Anche voi avevate notato le mani di Re Carlo?