Vederlo oggi dopo Vite al Limite vi farà venire i brividi: immagini da pelle d’oca!

Ha partecipato a Vite al Limite diversi anni fa, ma vederlo oggi vi farà venire i brividi: le recentissime immagini sono da pelle d’oca.

Registrare degli ottimi risultati durante il percorso di dimagrimento a Vite al Limite è una cosa, ma riuscire a mantenerli una volta spenti i riflettori del programma ne è un’altra. Lo sa bene il protagonista di questo nostro articolo, che a distanza di anni dalla sua partecipazione al docu-reality di Real Time è totalmente irriconoscibile.

Spinto da una fortissima voglia di ritornare in forma, il giovane ha chiesto aiuto alla clinica di Houston. E, sin da subito, ha ottenuto dei grandi risultati. Proprio come Melissa Morris, prima paziente del medico chirurgo ad oggi ancora più irriconoscibile, anche il ventisettenne è tra coloro che hanno dato vita ad una trasformazione shock. Com’è oggi? Vederlo vi farà venire i brividi!

Vite al Limite, trasformazione da brividi! Le sue recentissime immagini sono da pelle d’oca

“Ogni giorno diventa sempre più dura alzarmi, camminare e respirare”, è con queste esatte parole che il giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan si presenta alle telecamere della settima stagione di Vite al Limite, facendo chiaramente intendere il suo problema. Con un peso che raggiungeva i 312 kg, il ventisettenne del Carolina del Sud non poteva più continuare a vivere in quel modo. Non c’era nulla, purtroppo, che poteva fare senza chiedere l’aiuto di una persona esterna.

Tra i tantissimi pazienti che si sono alternati nel corso della settima stagione di Vite al Limite, il protagonista di questo nostro articolo è tra coloro che ha più registrato degli ottimi risultati. Ai tempi della sua partecipazione al programma, come dicevamo precedentemente, pesava ben 312 kg, ma quando ne è uscito, ne pesava più della metà in meno. Un record impressionante, da come si può chiaramente comprendere! Com’è oggi? E, soprattutto, com’è cambiato? Procediamo con ordine.

Justin McSwain è arrivato a pesare più di 300 kg per via del suo passato. Maltrattato dalla sua matrigna, il giovane ha raccontato di come il cibo sia diventato molto presto la sua valvola di sfogo, condizionando fortemente il suo peso. Era giovanissimo ai tempi della sua partecipazione al programma, ma il suo peso era decisamente eccessivo. Per questo motivo, quindi, ha voluto seriamente impegnarsi a ritornare in forma e, in men che non si dica, ha battuto ogni tipo di record. Quando è uscito dalla clinica di Houston, infatti, la bilancia segnava ben 161 kg. Oggi com’è? Non sappiamo a quanto ammonti il suo peso attuale, ma possiamo dirvi che oggi Justin vi farà venire i brividi. La sua bacheca instagram è ricca di scatti da pelle d’oca. Eccone uno:

Totalmente irriconoscibile, non c’è che dire!