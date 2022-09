Alessandra Amoroso, l’indiscrezione fa il giro del web: “Sta con un noto collega”, lei interviene

La reazione di Alessandra Amoroso all’indiscrezione sulla sua vita sentimentale iniziata a circolare sul web un paio di giorni fa.

Come tutti i suoi progetti professionali, anche la vita privata di Alessandra Amoroso suscita sempre molta curiosità da parte dei fan. Proprio per questo, i suoi follower sono parecchio attenti a eventuali indizi su una possibile svolta sentimentale della cantante.

La 36enne pugliese, che ci ha conquistati anni fa ad Amici, sembrerebbe attualmente single dopo la rottura con l’ex compagno Stefano Settepani di circa dieci anni più grande di lei. Il primo incontro tra loro avvenne nel 2015 proprio ad Amici, di cui lui era uno dei produttori esecutivi.

Domenica 18 settembre, però, sui social ha iniziato a circolare un’indiscrezione abbastanza sorprendente: secondo alcuni utenti del web, la Amoroso sarebbe fidanzata da tempo con un famoso collega! Nel 2020, lui aveva parlato dell’artista salentina durante un’intervista a Radio Zeta: “Ale è una matta, ci vogliamo bene”, aveva detto.

L’altro ieri, come dicevamo, molti utenti del web hanno iniziato a postare foto e video che riguardano entrambi. E’ stato notato che ciascuno ha assistito ai concerti dell’altro, poi sono spuntati un selfie insieme in auto, una dedica e perfino una canzone che farebbe parte di vari video di entrambi. Curiosi di scoprire chi è la presunta nuova fiamma della Amoroso e cosa ha detto lei sulla questione?

Alessandra Amoroso, l’indiscrezione coglie tutti di sorpresa: lei fa chiarezza

Nel corso delle prime ore in cui il rumor si è diffuso a macchia d’olio, un utente ha addirittura commentato come se la notizia non fosse affatto una novità: “È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l’estate, circolava pure un nome per la ship“.

L’altro protagonista del gossip insieme alla cantante è Antonio Aiello, artista calabrese meglio noto come Aiello. In uno dei video condivisi dagli utenti del web, lo si vede al suo concerto nella Capitale mentre canta il suo brano Il cielo di Roma. Ebbene, nel pronunciare la frase “A toccare le stelle con te”, sembra si rivolga proprio ad Alessandra che si tocca il cuore e canta anche lei.

In un selfie in bianco e nero che li ritrae insieme su Instagram, la Amoroso avrebbe poi aggiunto come sottofondo musicale proprio la canzone del collega. Questi e tanti altri gli ipotetici segnali che, secondo molti, potrebbero indicare un rapporto ben più profondo di una semplice amicizia.

Ci ha pensato la diretta interessata a fare chiarezza sulla faccenda pubblicando un tweet che sembrerebbe spegnere il gossip e confermare che lei e Aiello sono solo amici: “E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?”.

A voi sarebbero piaciuti come coppia?