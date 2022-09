Beautiful anticipazioni, Brooke nei guai: Ridge vede qualcosa di troppo; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma le anticipazioni che provengono dall’America sono davvero sconvolgenti.

Come tutti sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accade, siete nel posto giusto! In particolare, c’è una succulenta anticipazione che riguarda una delle coppie storiche della soap, i ‘Bridge’. Cosa sta accadendo a Ridge e Brooke? Quest’ultima verrà beccata in un momento ben preciso…

Beautiful anticipazioni, brutte notizie per Brooke: la scoperta di Ridge

Di storie d’amore ne abbiamo viste nascere infinite a Beautiful, ma la coppia per eccellenza resterà sempre quella formata da Ridge e Brooke. Una coppia che ha vissuto alti e bassi, tira e molla, matrimoni e separazioni, ma che, alla fine, si ritrova insieme. Nelle puntate italiane, lo stilista e la Logan sono insieme, ma ben presto si ritroveranno ad affrontare nuovi ostacoli.

Vi abbiamo già parlato del tradimento di Brooke, che trascorrerà la notte di Capodanno con Deacon Sharpe. In realtà, la Logan sarà vittima di una trappola di Sheila Carter, che farà in modo di far ubriacare la donna, per spingerla nelle braccia del suo ex. Tra Brooke e Deacon, però, non ci sarà più di un bacio e quando Ridge scoprirà il piano diabolico di Sheila, deciderà di perdonare la sua metà. Purtroppo, però, il Forrester dovrà fare i conti con una nuova scoperta che riguarda la sua affascinante compagna.

Come rivelano le anticipazioni delle ultime puntate americane, Ridge aprirà la porta di casa di Brooke proprio mentre quest’ultima sta abbracciando Bill Spencer! Nessun tradimento, stavolta: Bill si confiderà con Brooke sui suoi problemi sentimentali e sul desiderio di conquistare di nuovo la sorella Katie. Scambiandosi consigli, però, i due ex hanno ricordato i momenti passati insieme, lasciandosi andare ad un gesto di affetto. Gesto che non è piaciuto a Ridge, che non apprezza affatto la vicinanza tra Brooke e Bill, come non apprezza quella con Deacon. In questi momenti, Ridge pensa alle parole di Taylor sulla poca affidabilità della Logan… Cosa deciderà di fare Ridge?

Ricordiamo, infatti, che Taylor Hayes è tornata a Los Angeles e che con Ridge c’è stato un bacio appassionato. Lo stilista continuerà il suo matrimonio con Brooke o, come vorrebbero Steffy e Thomas, darà una nuova possibilità a Taylor? Ebbene si, il triangolo più acceso della soap, quella formata da Ridge, Brooke e Taylor si è riformato! Chi la spunterà tra le due donne?