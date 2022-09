“Che Dio ci aiuti”, cicogna in arrivo: svelato il sesso del bebè

L’attore di “Che Dio di aiuti” diventerà papà: dopo la bella notizia, ha rivelato se il bebè in arrivo è un maschietto o una femminuccia.

Con una festa organizzata in una delle più belle location sul Golfo di Napoli, l’attore dell’amatissima fiction Rai Che Dio ci aiuti ha annunciato ai fan quale sarà il colore del fiocco che appenderanno alla porta di casa quando nascerà il loro primo figlio. La coppia aveva rivelato una settimana prima di essere in dolce attesa ed ora hanno fatto sapere anche se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia.

Fin dal suo ingresso nella serie interpretata da Elena Sofia Ricci, lui è riuscito a conquistare il cuore del pubblico che ne ha apprezzato il talento che lo accompagna sin da piccolo e che lo ha spinto a studiare recitazione fin dall’età di 8 anni. Lei, invece, è una splendida modella che gli è accanto da oltre 10 anni. “È la ragazza che amo da quando eravamo poco più che adolescenti. Ci amiamo da quando io ho 20 anni e lei 16! Federica e la recitazione sono i miei due grandi amori”, raccontò l’attore a DiPiù Tv.

I due appaiono innamoratissimi e qualche mese, con grande gioia da parte dei fan, hanno annunciato che presto diventeranno genitori. “Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta”, hanno scritto nella didascalia alla prima foto di lei col pancione.

A distanza di circa una settimana, poco prima dell’estate, hanno rivelato il sesso del nascituro con un video ed un post su Instagram. Una notizia che hanno voluto condividere con familiari ed amici stretti e naturalmente, i tanti follower che con grande affetto.

“Che Dio ci aiuti”, arrivato l’atteso annuncio sul bebè in arrivo

E’ Erasmo Genzini, interprete del personaggio di Erasmo Ferri nella sesta stagione della storica fiction di Rai Uno, a dare la lieta notizia ai fan. Lui e la sua adorata Federica Esposito hanno organizzato una festa a Villa Cimmino a Castellammare di Stabia, con tanto di fuochi d’artificio, ed hanno così rivelato il sesso del bebè.

Il video mostra il momento in cui, dopo il conto alla rovescia degli invitati, una scia azzurra di è levata in cielo: la coppia aspetta un maschietto! “La tua mamma l’ha sentito dal primo giorno che saresti stato un maschietto”, ha scritto Federica nella didascalia sotto al video. Genzini e la sua dolce metà vivono a Napoli e da marzo dell’anno scorso condividono la stessa casa. Dalle immagini traspare tutto l’amore che c’è tra loro e l’imminente arrivo del primogenito non potrebbe renderli più felici.

Auguri di cuore a questa meravigliosa coppia!