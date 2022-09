Enrico Brignano e sua moglie scoppiano in lacrime in trasmissione

Enrico Brignano e sua moglie Flora canto, momento di grande commozione in studio: scoppiano in lacrime in trasmissione

Appena pochi giorni fa, esattamente il 17 Settembre, la splendida Silvia Toffanin ha ripreso in mano le redini della conduzione della nuova edizione di Verissimo ed ha esordito con la prima puntata della nuova stagione. Tanti sono stati gli ospiti in studio, e tra questi anche Enrico Brignano e la sua metà, Flora Canto.

Ospiti in studio in compagnia della conduttrice che ha intrattenuto il pubblico da casa con il suo salottino pomeridiano, abbiamo assistito ad un momento di grande commozione che ha visto protagonisti la celebre coppia. Enrico Brignano e Flora Canto sono finiti in lacrima dinanzi a Silvia Toffanin. Cosa è successo? Lo scopriamo insieme!

Enrico Brignano e Flora Canto commossi in trasmissione

10 Anni d’amore prima di convolare a quel Sì, lo Voglio che ha cambiato la loro vita e dato al loro amore una sfumatura tutta nuova, consolidando di fatti il grande legame tra i due. Ospiti a Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin nella prima puntata della nuova stagione televisiva, erano Enrico Brignano e Flora Canto.

La bella conduttrice ha voluto fortemente la splendida coppia per rivivere insieme quelli che sono stati i momenti salienti della giornata più romantica in cui hanno fatto da protagonisti indiscussi. Il 30 Luglio 2022, Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati marito e moglie. E nell’intento di ripercorrere i momenti più belli della loro giornata, la coppia è finita in una dolcissima valle di lacrime. Dinanzi al magnifico video che ha raccolto le parole e le immagini più toccanti che hanno visto i due sugellare la loro unione, Flora Canto prima ed Enrico Brignano poco dopo, non hanno potuto certamente trattenere le lacrime.

Lo stesso Enrico Brignano si è detto stupito della grande emozione e commozione provata in quel giorno. Nonostante si dicesse certamente emozionato, mai avrebbe pensato di provare sensazioni così forti. “Non pensavo mi cogliesse un’emozione così forte [..] Sposarsi in quel modo lì, credo sia qualcosa che non può essere detto. Può essere solo provato“, ha detto l’amatissimo personaggio televisivo.

E di fatti, nonostante avesse più volte provato ad immaginare il grande giorno e come sarebbe stato, l’amato attore ha potuto dire a gran voce che la realtà ha grandemente superato le aspettative. “Nella mia testa avevo già visto la scena. Ma la realtà ha superato di gran lunga la mia aspettativa”. Ed a commuovere è stata una frase che Brignano ha pronunciato in studio: “E’ stato bellissimo anche l’incontro con suo padre. Gli ho detto all’orecchio una parola semplice: Grazie! Non riuscivo a dire altro“