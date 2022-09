Ex protagonista di Amici sbarca su OnlyFans: la decisione a sorpresa

L’ex amatissimo protagonista di Amici è sbarcato su Onlyfans: la decisione è arrivata all’improvviso.

Domenica 18 settembre è partita la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show è tornato dopo la pausa estiva e ci ha già sorpreso. La prima puntata ha visto la presentazione della nuova classe. Ballerini e cantanti, tutti hanno dimostrato di avere un grande potenziale.

Ogni insegnante ha scelto quale allievo seguire. Ed è proprio dietro al bancone degli insegnanti che c’è stato un forte cambiamento. Anna Pettinelli e Veronica Peparini non ci sono quest’anno. Al posto della conduttrice radiofonica c’è Arisa che abbiamo visto svolgere il medesimo ruolo nella ventesima edizione. Nella successiva non c’è stata per intraprendere l’esperienza a Ballando con le stelle. Adesso è tornata. Anche Veronica dopo anni non ci sarà e ad affiancare Alessandra Celentano e Raimondo Todaro c’è Emmanuel Lo.

Sappiamo bene che Amici, come molti altri programmi tv, dà grandi opportunità a chi vi partecipa. Nel talent i cantanti e i ballerini hanno modo di farsi conoscere. Molte volte è capitato che gli venivano offerti dei contratti importanti. Naturalmente anche la notorietà cresce e questo accade anche sui social, dove il numero di follower aumenta. Nelle ultime ore è iniziata a circolare una notizia che riguarda un ex protagonista della scuola. Ha sorpreso tutti approdando sulla famosa piattaforma hot per adulti, Onlyfans: vediamo di chi si tratta.

Ex protagonista di Amici sbarca su Onlyfans: ecco di chi si tratta

Da alcuni anni il sito OnlyFans sta riscontrando un certo ‘successo’. Ogni giorno il numero di iscritti alla piattaforma cresce. Questo offre un servizio di intrattenimento per adulti. Infatti chi è iscritto può pubblicare qualsiasi tipo di foto o video, parliamo di scatti seminudi e completamente senza vestiti in cambio di una quota mensile.

Ci sono poi coloro che pagano per vedere i diversi contenuti che vengono pubblicati su di essa. Questa piattaforma è diventata una grande fonte di guadagno, non solo per alcuni personaggi già noti al pubblico ma anche per le persone comuni. A quanto pare tra le nuove iscrizioni, nelle ultime ore c’è stato un esordio che ha sorpreso. Un ex amatissimo protagonista di Amici ha deciso di aprire un suo profilo Onlyfans. E’ stato proprio lui a farlo sapere tramite il suo canale instagram.

Vi ricordate di Javier Rojas? Ha fatto parte della diciannovesima edizione ed era l’allievo di Alessandra Celentano. Nella scuola ne abbiamo apprezzato il talento tanto che fu lui a vincere la categoria ballo. Il ballerino dopo l’esperienza ad Amici ha continuato a ballare e a lavorare in posti diversi del mondo. Ebbene, proprio Javier ha deciso di approdare sulla nota piattaforma per adulti e lo ha fatto sapere su instagram, con una storia in cui riportava il servizio che offriva.