Federica Nargi va dal parrucchiere e rinnova il look: così sta benissimo

Federica Nargi in questi giorni si è recata dal parrucchiere e ha rinnovato il look: così sta benissimo.

Federica Nargi era giovanissima quando ha esordito nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è cominciata con la partecipazione a concorsi di bellezza e dopo aver preso parte a Miss Italia vince, nel programma Veline, il titolo ed entra a far parte del Tg satirico come ‘velina mora’.

Per quattro anni l’abbiamo vista su quel bancone insieme a Costanza Caracciolo. Dopo la fine dell’esperienza ne ha vissute altre ed è anche approdata al cinema, nel film Capitan Basilico 2-I fantastici 4+4. In questi anni si è affermata sui social, il suo canale è seguito da migliaia di persone. Dato l’alto numero di follower tutto quello che condivide e mostra non passa mai inosservato. Sono molte le immagini di famiglia, di recente vi abbiamo mostrato sua sorella Claudia.

Dalle foto è evidente che la bellezza è di famiglia in casa Nargi. Si somigliano molto, hanno la stessa carnagione, entrambe more e un sorriso smagliante. La showgirl in occasione del compleanno di Claudia pubblicò una serie di immagini insieme con in basso un dolce messaggio di augurio. Le migliaia di persone che la seguono, come succede per ogni personaggio del mondo dello spettacolo, solitamente guardano gli outfit per prendere esempio o anche le manicure, o persino le acconciature. Anche Federica fa vedere i suoi look molto alla moda. In alcune recenti storie ha ripreso la fase di preparazione dal parrucchiere e il risultato finale: avete visto che cosa ha fatto?

Federica Nargi, nuovo look per la showgirl: avete visto come si è mostrata?

Sui social è seguita da migliaia di follower ed è sul profilo instagram che Federica pubblica in parte la sua quotidianità. Le sue foto non passano mai inosservate, dato che sfoggia sempre dei look alla moda. In queste settimane ha approfittato della pausa estiva e ha trascorso qualche giorno in vacanza insieme alla sua famiglia.

Hanno catturato l’attenzione i suoi outfit da mare. In alcune immagini ha infatti mostrato i costumi e una volta, insieme a sua sorella Claudia, ha sfoggiato un bikini dello stesso colore ma di un modello diverso. La showgirl è molto attiva su instagram e oltre a pubblicare scatti condivide anche molte storie. In questi ultimi giorni si è recata dal parrucchiere e ha deciso di cambiare un po’ il look: avete visto che cosa ha fatto?

Federica, come lei stessa fa sapere, ha cambiato colore: “New color“, ha scritto a corredo delle ig in cui ha mostrato il ‘cambiamento’. Ha optato per una tinta dalle sfumature diverse, sempre mantenendo il castano ma più scuro alla radice e più chiaro sulle punte. Per l’acconciatura il professionista le ha fatto una piega morbida e molto mossa. La showgirl con questo look sta benissimo!