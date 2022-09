Finalmente si viene a sapere quale sarà il destino dei Corgi della Regina Elisabetta; a chi saranno affidati gli amati cani della sovrana.

Si sono tenuti ieri, 19 settembre 2022, i funerali della Regina Elisabetta, scomparsa all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre, dopo 70 anni di regno. Una notizia che ha addolorato tutto il mondo, che ha ammirato la forza e la determinazione dimostrata dalla sovrana anche nei momenti più bui del suo regno.

Sovrana che, forse non tutti lo sanno, aveva una vera e propria passione per gli animali. In particolare per i cagnolini: dalla sua incoronazione, nel 1952, Elisabetta II ha posseduto più di trenta corgi. La regina era legatissima ai suoi animali a quattro zampe: si dice che i suoi cani avessero una vera e propria stanza privata, con tutti i confort e cesti di vimini nei quali dormivano. Ma, dopo la sua scomparsa, chi si prenderà cura dei corgi di Queen Elizabeth? Diverse sono state le ipotesi avanzate nei giorni scorsi, ma, adesso, è arrivata la decisione ufficiale.

Chi si occuperà dei Corgi della Regina Elisabetta dopo la sua scomparsa

L’immagine dei due amati Corgi reali sulle scale della Cappella di Windsor ha commosso tutti. Anche Sandy e Muick si sono uniti alla folla di persone che hanno atteso il feretro della regina Elisabetta, per un ultimo saluto nel giorno dei suoi funerali. Un legame unico, quello che legava la sovrana ai suoi animali: nel corso della sua vita, Elisabetta II si è presa cura di oltre trenta Corgi, E, di recente, aveva ricevuto come regalo proprio i due cuccioli Sandy e Muick. Chi si occuperà di loro adesso?

Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, i cagnolini saranno affidati al principe Andrea, figlio della Regina Elisabetta, e a sua moglie Sarah Ferguson, la duchessa di York . A farlo sapere è stato un portavoce di Andrea, come riporta Fanpage.it. Non tutti sanno che i due cuccioli sono stati proprio un regalo del figlio Andrea, in occasione dei 95 anni della sua mamma. Pare proprio che al momento del regalo, la regina abbia accettato con la promessa che, quando lei non avrebbe più potuto farlo, i cani sarebbero stati accuditi dal figlio e dalla sua famiglia.

Un regalo più che gradito per la regina, che questa estate ha dovuto dire addio alla sua amata Candy, una cagnolina che le teneva compagnia dal 2004. Un duro colpo per la sovrana, che ha salutato Candy dopo 18 anni insieme: si trattava di un dorgi, un incrocio tra un bassotto e un corgi.

Una vera e propria dinastia di cani reali, che hanno accompagnato la regina per tutto il corso della sua vita. E voi, conoscevate il grande amore dell’indimenticabile Queen Elizabeth?