Giulia Salemi non ha reagito bene: quello che ha fatto Pierpaolo è ‘troppo’

Giulia Salemi non ha reagito bene: avete visto cosa è successo? Quello che ha fatto Pierpaolo è ‘troppo’.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo e anche dei social. I due si sono innamorati sotto gli occhi dei riflettori. Nel 2021 hanno fatto parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip ed è lì che è scoppiato l’amore.

Inizialmente, ricorderete, gli altri concorrenti che avevano notato qualcosina fra i due, gli avevano più volte chiesto se ci fosse un interesse da parte di entrambi. Ma entrambi hanno sempre smentito fino a quando non è stato più facile nasconderlo. L’uscita dalla casa del reality ha portato ad una convivenza. Oggi sono più innamorati che mai e spesso si mostrano sui social. Più volte, negli ultimi mesi, si è parlato di un possibile matrimonio anche se non c’è mai stata veramente conferma.

Pierpaolo e Giulia si mostrano spesso insieme su instagram, in scatti bellissimi e storie anche molto divertenti. Qualche giorno fa, l’ex concorrente ha fatto qualcosa che a quanto pare ha disturbato la conduttrice. Ha mostrato tutto sui social pubblicando un video su Tik tok e in cui ha mostrato subito dopo la reazione della sua fidanzata.

Giulia Salemi non la prende proprio bene: avete visto che cosa ha fatto Pierpaolo Petrelli?

Giulia e Pierpaolo sono seguitissimi sui social. Ognuno ha una ampia carriera alle spalle iniziata in modo diverso ma che si è poi incrociata nella casa del GF Vip. Sembrava che fra i due non ci potesse essere nulla, per loro stessa conferma durante il reality. Infatti più volte gli altri concorrenti li avevano punzecchiati per capire se ci fosse un eventuale interesse.

C’è stato quel famoso bacio in piscina e da allora sono inseparabili. Tutti e due sono presenti nella nuova edizione del programma. Pierpaolo vi partecipa in veste di conduttore, insieme a Soleil Sorge, del GF VIp Party in onda su mediaset Play. Lo stesso posto rivestito proprio dalla sua fidanzata nella precedente edizione. Giulia, invece, quest’anno ha un ruolo diverso ed è presente in studio. I due sono molti amati sia individualmente che come coppia. Spesso si mostrano insieme e portano sui social la loro quotidianità. Qualche giorno fa Petrelli ha fatto qualcosa che non piace, dobbiamo dire, a nessuno. Ha mostrato tutto in un video pubblicato sul suo canale Tik tok.

Mentre Giulia era sul divano di spalle ha preso la treccia e le ha tagliato la parte finale, senza che lei se ne accorgesse. Infatti quel giorno l’influencer aveva fatto come acconciatura una lunga treccia più sottile alla fine. Pierpaolo dopo qualche secondo mostra cos’ha fatto e Giulia resta sconvolta e non sembra aver reagito così bene. Uno scherzo ripreso sul web che sembrerebbe essere poi terminato lì.