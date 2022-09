Grande Fratello Vip, doppio appuntamento settimanale: quando andrà in onda 

Splendida notizia per i fan del reality, il Grande Fratello Vip ci offre un doppio appuntamento settimanale: scopriamo quando andrà in onda

Poco più di 24 ore fa la nuova edizione del Grande Fratello Vip ha aperto i battenti, ed anzi faremmo meglio a dire che ha aperto le porte di casa per accogliere il nuovo cast di concorrenti.

In uno studio tutto nuovo, Alfonso Signorini in compagnia delle sue opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli ha così esordito con la settima edizione del reality più seguito della storia. E proprio in queste prime ore in cui il tutto ha avuto inizio, abbiamo avuto modo di conoscere i concorrenti di questa nuova edizione.

Fra i presenti, anche la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, la quale al termine della primissima puntata non ha esitato a rivelare a gran voce come stessero le cose con sua sorella. Un inizio che ha indubbiamente incuriosito il pubblico. D’altronde le aspettative erano alte considerando che in questi anni, edizione dopo edizione, il Grande Fratello Vip ci ha sempre tenuto attaccati allo schermo.

Certo è ancora presto per parlare di ricchi colpi di scena. Ma siamo sicuri che a poco a poco, più i concorrenti si conosceranno più ne vedremo delle belle. Ma come sempre, un solo appuntamento settimanale non basta più ai cari fan del reality e per questo abbiamo una splendida notizia per voi! Il Grande Fratello Vip andrà in onda con un doppio appuntamento, ma quando? Lo scopriamo insieme!

Grande Fratello Vip, splendida notizia: a quando il doppio appuntamento settimanale

La porta rossa del noto reality è ufficialmente aperta, ed ora all’interno del reality i nostri ‘coinquilini vip’ hanno cominciato la loro nuova avventura direttamente sotto le luci dei riflettori. Le avventure e si anche le peripezie all’interno del salottino vip, interessano da sempre il pubblico che non perde di volta in volta un nuovo quotidiano appuntamento in diretta.

E parlando di diretta, ecco che abbiamo una splendida notizia per gli amanti del noto reality. A quanto pare, proprio come le precedenti edizioni, anche la settima edizione del Grande Fratello Vip vedrà un doppio appuntamento settimanale. Ed ovviamente in piena diretta. Ma quando andrà esattamente in onda?

Oltre l’appuntamento fisso del Lunedì sera, vedremo Alfonso Signorini condurre una nuova puntata del reality esattamente il Giovedì sera. Pertanto, gli appuntamenti settimanali, a partire già da questa prima messa in onda, non sono affatto terminati. A partire da questo Giovedì 22 Settembre 2022, in diretta su Canale 5 dalle ore 21:30, andrà in onda il doppio appuntamento della settimana con il nostro caro reality. Cosa dovremo aspettarci? Beh trattandosi di appuntamenti in diretta, diremmo, di tutto! Pronti alla nuova puntata?