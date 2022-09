Ludovica Valli, come si tiene in forma in gravidanza: mostra a tutti che cosa fa

Ludovica Valli, sapete come si tiene in forma in gravidanza? Ecco che cosa fa l’influencer.

Ludovica Valli ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta ad agosto. Con un bellissimo post accompagnato da un video in cui c’è lei insieme alla primogenita Anastasia e al compagno, ha mostrato per la prima volta il pancino. L’influencer nel messaggio riportato in basso è stracolma di gioia e dalle sue parole è ben evidente.

Scrive che il suo cuore esplodeva già per la piccola Anastasia e adesso, con questa seconda gravidanza, è un qualcosa di inspiegabile tutto quello che stanno provando da quando l’hanno scoperto: “Per me Anastasia e bebè 2 sono veramente molto speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire la mondo…Non smetterò mai di ripeterlo, CHE FANTASTICA STORIA E’ LA VITA”.

In queste settimane Ludovica ha più volte mostrato la pancia e nelle ultime foto si nota abbastanza ed è bellissima. Sui social parla molto con i follower attraverso le storie. Ha svelato come lo ha detto al suo compagno o alla sua famiglia, e qualche settimana fa ha raccontato di aver avuto un momento brutto, si è sentita poco bene. Su instagram è attiva e di recente, con un video, ha mostrato cosa fa per tenersi in forma o comunque in allenamento durante la gravidanza.

Ludovica Valli mostra come si tiene in forma in gravidanza: ecco che cosa fa

Abbiamo conosciuto Ludovica Valli ad Uomini e donne. Arrivò come tronista e il suo fu un bel percorso che si concluse con la scelta di Fabio Ferrara. Sono stati un po’ insieme ma la relazione è giunta alla rottura. E’ la sorella di Beatrice, anche lei conosciuta durante la sua presenza ad Uomini e donne in veste di corteggiatrice di Marco Fantini.

Nel post vediamo che Ludovica si allena; svolge diversi esercizi e utilizza anche i pesi.

In basso scrive i nomi: stacchi a gambe semi tese, spinte in alto con manubri, affondi statici sul posto, abductor con elastico, rematore manubrio con appoggio, super serie bicipiti più alzate laterali. Questo è il suo allenamento, specifichiamo che è seguita da un professionista.