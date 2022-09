Lulù Selassiè, la nuova manicure è scintillante: quel dettaglio sulle unghie si fa notare

Lulu Selassiè cambia manicure e mostra la nuova sui social: impossibile non notare quel dettaglio molto luminoso.

Dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip sono cambiate molte cose, Lulù si è vista accogliere dall’amore dei fan. Ha fatto parte della sesta edizione del reality, entrando inizialmente come concorrente unico insieme alle sorelle, Jessica e Clarissa. Soltanto verso dicembre il trio è stato sciolto e ognuno ha proseguito per la sua strada.

L’ex gieffina ha una personalità molto schietta, abbiamo visto che è sempre stata molto diretta dicendo quello che pensava senza peli sulla lingua. Anche per questo, spesso, si è trovata coinvolta in battibecchi con qualche concorrente. Nella casa ci aveva fatto sognare il suo amore con Manuel Bortuzzo. All’inizio è apparso molto turbato ma con il passare delle settimane ha subito un cambiamento. La relazione una volta fuori si è conclusa.

Oggi Lulù vanta dell’amore di tutto coloro che la seguono e sono migliaia anche sui social. Sul suo canale instagram li aggiorna spesso mostrando che cosa indossa, mettendoli al corrente dei nuovi progetti o semplicemente mostrando lo smalto. Negli ultimi giorni ha infatti mostrato che cosa ha fatto alle unghie: chi la segue le avrà viste sicuramente, questa volta ha optato per una manicure scintillante.

Lulù Selassiè mostra la sua manicure: è super scintillante e con quel dettaglio che non passa inosservato

Tra le ex protagoniste della sesta edizione del GF Vip dobbiamo qui citare Lulù Selassiè. Nella casa l’ex gieffina ha conquistato il pubblico con la sua semplicità e schiettezza. Dopo l’esperienza si è trovata accolta dall’amore di migliaia di persone. Le stesse persone la seguono sui social dove il suo canale, dopo l’uscita dal reality, ha visto un enorme crescita di follower.

Qualche settimana fa ha sorpreso piacevolmente i fan svelando dell’uscita del suo primo singolo. Ha pubblicato un video in cui intona una canzone e racconta del progetto che a breve, a quanto pare, sarà pubblicato. Come da lei svelato in alcune precedenti storie, si tratta di una canzone d’amore. Oltre a raccontare dei tanti progetti che la vedono protagonista, utilizza i social anche per mostrare la sua quotidianità: fa vedere come si svolge la sua giornata, che cosa fa e i posti in cui si reca. Nei giorni scorsi ha mostrato la sua nuova manicure, l’avete vista?

Eccola! Lulù ha condiviso il video nelle sue ig in cui mette in risalto cosa ha fatto alle mani. Questa volta ha scelto uno smalto di una tonalità neutra, non accesa, ma ha aggiunto un dettaglio che non passa inosservato. Sembrerebbe aver optato per un piccolo brillantino di colore oro su tutte le unghie che dà alla tinta un tocco in più. Questa manicure di Lulù è molto bella!