Maria De Filippi lo zittisce davanti a tutti: “Hanno un po’ stufato”

Maria De Filippi non si è trattenuta dall’esprimere chiaramente il suo pensiero: la conduttrice sbotta in puntata e zittisce il concorrente.

Il suo aplomb è famoso quanto i suoi programmi e in oltre vent’anni di carriera televisiva, il pubblico faticherà a ricordare episodi in cui Maria De Filippi abbia davvero perso la pazienza. Ebbene, di quei pochissimi, l’ultimo è avvenuto di recente, proprio durante la prima puntata di una delle trasmissioni che la vedono protagonista.

Un evento raro, come dicevamo, perché tra le principali caratteristiche della bionda moglie di Maurizio Costanzo c’è sicuramente una diplomazia non facile da trovare in tv. Anche lei, però, stavolta ha evidentemente perso le staffe, esasperata da ciò che un concorrente ha detto prima e dopo la propria esibizione.

Da sabato 17 settembre, come sa tutto il suo fedele pubblico, sono ripartiti due suoi programmi ovvero Amici, con la consueta formazione della nuova classe di allievi, e Tu sì que vales, talent aperto a concorrenti di qualunque età e nazionalità che vogliono dimostrare le loro abilità in qualsiasi campo artistico. La prima puntata di quest’ultimo show è iniziata subito con le scintille e qualcuno di loro ha fatto sbottare la conduttrice!

Maria De Filippi zittisce il concorrente: “Mi fa un po’ impressione”

Tra gli strepitosi talenti che sabato scorso hanno calcato il palco di Tu sì que vales, si è esibito anche Francesco Ocelli, 50enne presentatosi con lo pseudonimo di Francesco Niente. Costui ha raccontato di venire da Bari e di aver recitato in passato. Ora, però, fa il portiere in teatro. I giurati hanno notato che l’uomo si esprimeva in terza persona per parlare di sé stesso e gli hanno chiesto come mai. Lui ha risposto di ritenersi “uno e trino”, dal momento che ha due collaboratori: “Rappresento il niente che c’è in ognuno di noi”.

Si è poi esibito cantando il brano Mutandine, un susseguirsi di versi demenziali e senza senso tra cui: “Donna cambia mutandine. Non mangiano mai, non bevono mai, non sognano mai, non dormono mai”.

Quando la performance si è conclusa, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari sono stati molto diretti nel giudizio: “Imbarazzante. Non c’è né simpatia, né umiltà. Una roba fastidiosa”, ha detto senza mezzi termini Mammuccari. Francesco Niente ha però rintuzzato definendo il testo di Mutandine “geniale”. Zerbi allora è sbottato: “Non ci freghi, non ci stai raccontando niente che noi non sappiamo. Il pubblico non è stupido”.

E’ poi intervenuta la De Filippi che, sebbene dispiaciuta dal dover manifestare disapprovazione, non ha potuto evitare di sottolineare perché non le sia piaciuto il brano: “L’idea che una donna sia ridotta a delle mutandine, mi fa un po’ impressione. Capisco la provocazione, ma queste provocazioni hanno un po’ stufato”, ha detto.

Francesco Niente ha allora ribattuto di non avere pretese da attore: “Io faccio già altro. Io provo a portare in scena un fallimento, altrimenti non sarei venuto qua a 50 anni a fare Francesco Niente. Sarei venuto 20 anni fa a recitare l’Inferno di Dante che so a memoria”. Ed ha aggiunto di avere già i suoi seguaci.

Maria però ha fatto notare che, anche se velatamente, una parte di lui cercava l’approvazione: “Chi va in una trasmissione a 50 anni, davanti a una telecamera e un microfono è perché ne ha bisogno, altrimenti sta a casa sua”.

Voi avete ascoltato l’esibizione di Francesco Niente?