“Mi hanno offerto tanti soldi”: il personaggio famoso senza peli sulla lingua

Ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura in tv: il famoso personaggio ammette che l’offerta era irrinunciabile, si parla di molti soldi.

Artista sulla breccia dell’onda da 60 anni, il suo carisma sembra aumentare cole tempo e la sua carriera è una delle più intense dell’intero mondo dello spettacolo italiano. Cantante dotata di una voce straordinaria tanto da valerle l’appellativo di “usignolo”, negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta a dismisura anche tra i giovani.

Simpatia ed arguzia completano sicuramente il suo personaggio e la rendono molto richiesta come presenza televisiva al di là della sua musica. Non a caso, è stata fortemente voluta in uno dei programmi più attesi della nuova stagione e bisogna ammettere che il ruolo che dovrà ricoprire le si addice davvero.

Di certo il lavoro non le mancava, tanto è vero che ha dovuto salutare il programma che la vedeva nel cast da anni per lanciarsi in questa nuova avventura. Intervistata dal Messaggero, ha ammesso candidamente, con la sua ben nota sincerità, di aver accettato per l’ingente somma di denaro che le è stata offerta.

“Soldi. Tanti”: il famoso personaggio lo dice chiaro e tondo

Parliamo proprio di Orietta Berti, la cui carriera musicale non ha certamente bisogno di presentazioni. L’usignolo di Cavriago da quest’anno è la nuova opinionista del GF Vip, dove affianca Sonia Bruganelli al posto di Adriana Volpe. Saranno loro due quindi a commentare le dinamiche fra gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Durante la prima puntata andata in onda ieri 19 settembre, Orietta non ha certo deluso le aspettative e la sua presenza è sicuramente un valore aggiunto allo storico reality di Canale 5. “Oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate”, anticipa al Messaggero.

Spiega che sarà un’occasione per festeggiare i 6 decenni di carriera, visto che il suo primo 45 giri Non ci sarò/Franchezza uscì proprio nel lontano 1962. Avendo accettato la proposta di Piersilvio Berlusconi, ha ovviamente dovuto salutare Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa: “Un po’, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione”. A farla decidere questa nuova strada, racconta, è stata l’incredibile offerta economica che le è stata fatta: “Soldi. Tanti”, ammette. A convincerla ulteriormente è stata poi la celebrazione che la vedrà protagonista, un’iniziativa che la Rai non le ha mai proposto.

Con la sua solita sincerità la Berti ha riconosciuto con molta tranquillità cosa l’ha spinta a lanciarsi nell’inedita esperienza targata Mediaset. A proposito, avete visto la prima puntata del GF Vip ieri? Noi l’abbiamo trovata eccellente.

Scommettiamo che anche voi non vedere l’ora di vedere cosa accadrà con Orietta in studio!