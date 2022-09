“Non vivono più insieme”: è crisi tra i due protagonisti di Uomini e donne? Cosa è emerso nelle ultime ore.

Uomini e donne è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti dal pubblico. Da quando va in onda abbiamo avuto modo di conoscere tantissimi tronisti e troniste e altrettanti sono stati i protagonisti che hanno fatto o fanno ancora oggi parte del parterre maschile e femminile. Sono state tantissime le volte in cui un percorso è terminato con un lieto fine.

E’ anche capitato che una volta fuori dal programma venivano fuori le differenze di carattere o il sentimento non era nato. Nell’ultima edizione terminata a maggio c’è stata la scelta di Luca Salatino, di Veronica Raimondi e di Matteo Ranieri. Luca ha scelto Soraia. I due sono insieme e si mostrano più felici e innamorati che mai. Anche Veronica e Matteo sono una coppia oggi.

Ranieri invece è tornato single. L’ex tronista aveva scelto Valeria Cardone ma la relazione si è conclusa dopo poche settimane. E’ stata prima lei ad annunciarlo seguita dalle parole del giovane. Nelle ultime ore abbiamo appreso della rottura di una coppia che abbiamo tanto seguito nel programma e anche una volta fuori. Parliamo di Eugenio Colombo e di Francesca Del Taglia. L’ex protagonista ha lasciato dei messaggi che non lasciano più spazio a dubbi. Da alcuni giorni però sta circolando una notizia che riguarda un’altra coppia di Uomini e donne: c’è una crisi in corso?

“Non vivono più insieme”: è crisi fra i due protagonisti di Uomini e donne? Ecco che cosa è emerso

Nelle ultime ore abbiamo appreso della rottura di Eugenio Colombo e Francesca Del taglia. La coppia che abbiamo seguito anni fa ad Uomini e donne ha annunciato la rottura. Erano diverse settimane che si parlava di un allontanamento fra i due. Più volte avevano parlato entrambi, raccontando che sì, c’era una crisi.

Purtroppo non sono riusciti a recuperare, qualcosa si è rotto e così adesso non sono più una coppia. Negli ultimi giorni però un’altra amata coppia nata ad Uomini e donne non si mostra più insieme. I fan più attenti, come riporta Il vicolo delle new, hanno notato degli strani movimenti social. Andrea Nicole e Ciprian sembrerebbero essere lontani e in molti hanno pensato che tra i due possa esserci una crisi in corso.

Stando a quanto riportato dal sito sopra citato, nell’ultima volta che i due sono apparsi insieme, l’ex tronista aveva fatto sapere di dover andare con il fidanzato a Roma per conoscere i cugini. Ciprian è tornato nella città romana ma subito dopo non sono più apparsi insieme. Al momento non sappiamo se veramente sia in corso una crisi fra i due, nessuno ha confermato o smentito tali notizie.