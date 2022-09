“Presto saremo in tre”: diventeranno genitori, grande gioia per una coppia molto discussa; arriva l’annuncio sui social.

“Non riusciamo più a trattenere questa gioia immensa siamo qui ad annunciarvi che presto saremo in tre“. È con queste dolci parole che arriva la conferma di un’indiscrezione trapelata sul web diverse settimane fa: la nota coppia sta per accogliere in famiglia il primo bebé!

Una notizia meravigliosa per i due innamorati, che hanno vissuto un vero e proprio tira e molla. La coppia si è separata svariate volte, anche ad un passo dalle nozze. Alla fine, però, la voglia di stare insieme è stata più forte di tutto e, oggi, i due stanno per diventare genitori per la prima volta. “La paura era ed è ancora tanta ma l’istinto di condividere con voi questa gioia immensa ha prevalso su tutto”, ha scritto la futura mamma, postando su Instagram diversi scatti del suo pancione e dell’ecografia. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

Temptation Island, splendida notizia per una coppia discussa: saranno genitori per la prima volta

Era stata Deianira Marzano, qualche settimana fa, ad annunciare in anteprima la notizia: un utente di Instagram aveva inviato alla nota blogger le immagini dell’ex concorrente di Temptation Island con un evidente pancino. E, qualche ora fa, è stata proprio quest’ultima a confermate l’indiscrezione: è in dolce attesa del suo primi figlio! Di chi stiamo parlando?

Di Speranza Capasso, che aspetta il suo primo figlio dal compagno Alberto Capasso. I due si sono fatti conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione all’edizione del 2020 del docu-reality targato Maria De Filippi. Un percorso turbolento, al termine del quale la coppia decise di separarsi, per poi tornare insieme poco dopo. Successivamente, però, l’annuncio di una nuova rottura, che fece saltare anche le nozze. Tutto questo fino alla scorsa estate, quando, non senza timori, Speranza e Alberto annunciarono di volerci riprovare, dando una nuova possibilità al loro grande amore. Un amore che ha dato il più meraviglioso dei frutti: Speranza è in dolce attesa e la coppia non potrebbe essere più felice di adesso.

“Noi ti amiamo già tantissimo, che tu sia bimbo o bimba già sei nei nostri cuori. Mamma e papà ti aspettano e sarà l’attesa più bella della nostra vita”, ha scritto Speranza nella didascalia al post. Un post che è stato letteralmente invaso dai messaggi di auguri di amici, fan e colleghi. Tantissimi ex volti di Temptation Island hanno espresso la loro gioia per la coppia, da Carlotta Dell’Isola a Manuela Carriero, da Nunzia Sansone a Sabrina Martinengo.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri mamma e papà Speranza e Alberto!