Silvia Toffanin è tornata in tv con Verissimo: tutti hanno notato quel ‘dettaglio’

Silvia Toffanin è tornata in tv con la nuova edizione di Verissimo: tutti hanno notato un ‘dettaglio’.

Dopo la pausa estiva molti programmi televisivi sono tornati in onda. I primi ad esordire sono stati La vita in diretta con Alberto Matano, Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso e Federica Panicucci è tornata al timone di Mattino Cinque.

Nei primi giorni l’attenzione dei format si è concentrata molto sulla scomparsa della regina Elisabetta. La sovrana è morta giovedì 8 settembre e da quando ne è stato dato l’annuncio non si parla d’altro. Il 5 settembre è stata la data di inizio di queste trasmissioni ma a fine settimana ha debuttato con la nuova edizione anche Tu si que vales in prima serata su canale 5 e ancora prima, nel pomeriggio, Verissimo.

Anche quest’anno, visto il successo della precedente edizione, il programma condotto da Silvia Toffanin andrà in onda sia il sabato che la domenica. La conduttrice nelle prime puntate ha intervistato tanti ospiti. Sabato abbiamo visto in studio Can Yaman con Francesca Chillemi che hanno parlato della nuova fiction che li vedrà protagonisti, Viola come il mare. Hanno anche parlato del rapporto che si è creato tra loro. C’è stata l’intervista di Victoria Cabello che ha portato con sè il suo amato cagnolino Silvano; Gabriel Garko ha invece raccontato di com’è la sua vita oggi svelando di essere single. Anche Elodie ha fatto parte della seconda puntata del format dove ha raccontato della nuova esperienza come attrice. Il pubblico si è concentrato molto sulle dichiarazioni degli ospiti ma non solo, perchè i più attenti hanno notato anche altro: riguarda in questo caso la conduttrice.

Silvia Toffanin è tornata in tv con Verissimo: tutto il pubblico ha notato un ‘dettaglio’

Silvia Toffanin è tornata in onda con la nuova edizione di Verissimo. Dopo la pausa estiva è pronta a farci vivere le nuove interviste dei personaggi del mondo dello spettacolo. Anche per questa edizione, come per la precedente, il format andrà in onda sia il sabato che la domenica.

Il successo che ha ricevuto quella conclusasi a giugno ha fatto sì che si proseguisse col doppio appuntamento. Il pubblico a quanto pare ha premiato questa scelta, dato che le prime due puntate sono state seguitissime. La conduttrice ha intervistato Can Yaman e Francesca Chillemi, Gabriel Garko, Victoria Cabello intervenuta con il suo bellissimo cagnolino Silvano, Lele Spedicato insieme a Clio Evans, Flora Canto ed Enrico Brignano che hanno raccontato del loro matrimonio da sogno. Elodie ha invece parlato della sua nuova esperienza come attrice, c’è stato l’arrivo di Daniele Bossari che ha parlato della battaglia affrontata nei mesi scorsi, contro un tumore alla gola; anche Orietta Berti e Sonia Bruganelli, nuove opinioniste del GF Vip, sono state ospiti della puntata di domenica.

Il pubblico ha seguito con piacere l’esordio di Verissimo e a quanto pare è stato molto attento: per quale motivo lo diciamo? Molti telespettatori che hanno seguito Verissimo hanno notato un cambiamento nel look della conduttrice. Infatti in basso al post pubblicato sul profilo social del format, qualcuno ha commentato.

Voi l’avete notato? Molte persone hanno notato il nuovo colore di capelli di Silvia. Anzi, è piaciuto molto e sono arrivati una serie di complimenti per lei. Sembrerebbe che la Toffanin abbia scelto una nuova tinta e abbia anche modificato un po’ l’acconciatura: così sta benissimo!