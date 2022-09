“Lui mi vuole sposare ma…”: la confessione della ‘vippona’ lascia tutti di stucco; le sue parole non sono passate inosservate.

È partita ieri la settima, attesissima, edizione del GF Vip. Un’edizione ricca di novità, a partire dallo studio del reality, completamente rivoluzionato. Anche per quest’anno, Alfonso Signorini ha messo su un cast stellare: ne vedremo delle belle! Nel frattempo, facciamo un tuffo nel passato…

Un’amatissima ex concorrente del reality ha rivelato qualche particolare in più sulla sua vita sentimentale. E, a quanto pare, ben presto potrebbero arrivare i fiori d’arancio. C’è, però, un retroscena: “Lui mi vuole sposare, ma…”. Ecco cosa ha raccontato in diretta tv; le sue parole non sono passate inosservate.

L’amatissima ex vippone confessa: “Lui mi vuole sposare ma…”

Ospite nella prima puntata di Italia Sì, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso col pubblico “il podio della sua vita”. E tra le persone più importanti della sua vita non poteva mancare il suo compagno, che definisce “bello e tenebroso”. A Marco Liorni, l’ex vippona ha spiegato di aver ricevuto la proposta di matrimonio, ma c’è un ‘ma’.

“Lui mi vuol sposare, è bellissimo, ma io ho sempre vissuto come un lupo solitario, sono un outsider. Ho sempre vissuto ai margini della famiglia, in realtà io non so cosa sia una famiglia. La sua famiglia è meravigliosa, io non ho mai visto niente del genere”. Queste le parole di Antonella Elia, che ha così parlato del suo Pietro Delle Piane. Quest’ultimo è pronto a convolare a nozze, ma la showgirl ammette di essere spaventata, poiché è cresciuta con l’idea di restare ‘zitella’, come ha ammesso.

Marco Liorni, però, le ha consigliato di godersi le cose belle e di lasciarsi andare se pensa che Pietro sia davvero l’uomo giusto. E quando il conduttore chiede quando si terrà il matrimonio, Antonella rivela qualche particolare in più sulla proposta di nozze… o meglio le proposte! “Mi ha già fatto due proposte e io ho accettato, si è anche arrabbiato perché dice che in passato ho già detto di sì ad altri, dopo dieci giorni. Ma ero piccola e per educazione dicevo di sì!”, ha sottolineato Antonella con la sua solita schiettezza. La Elia, però, ha sottolineato come con Pietro sia diverso: “Ho detto che nel 2023 ci sposiamo!”. Proprio così, nonostante le paure, la showgirl è pronta a convolare a nozze col suo Pietro.

I due, dopo una breve separazione in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip, sono tornati insieme più uniti che mai. E, a quanto pare, presto saranno marito e moglie! Non ci resta che attendere qualche informazione in più sulle attesissime nozze. E voi, avete seguito la puntata di Italia Sì del 17 settembre?