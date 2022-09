Tu sì que vales, chi si nasconde dietro la maschera di Giovannino

Il pubblico di Tu sì que vales lo ama e nessuno può fare a meno di chiederselo: chi è davvero Giovannino, il disturbatore di Sabrina Ferilli?

Tu sì que vales è tornato sabato 17 settembre in prima serata su Canale 5 con una nuova stagione che ci terrà compagnia con gli incredibili talenti che si esibiscono lasciando di stucco i telespettatori. All’appuntamento, puntuali anche stavolta, i conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. E, ovviamente, la mitica giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari!

Come sempre, l’edizione di quest’anno si è presentata avvincente e ricca di colpi di scena e tutto indica che anche i prossimi appuntamenti saranno imperdibili. C’è poi un altro personaggio che dall’anno scorso anima le puntate del famosissimo programma targato Mediaset e che è tornato anche stavolta più ‘agguerrito’ che mai. Parliamo del simpaticissimo Giovannino, disturbatore insopportabile per Sabrina Ferilli ma amato dal pubblico fin da subito.

L’attrice romana, che in trasmissione riveste il ruolo di giudice popolare, è il bersaglio preferito del pupazzo: i due sono ogni volta protagonisti di irresistibili siparietti, battute, scherzi, dispetti e sketch, diventati ormai un vero cult per i telespettatori dello show. Ma chi si cela dietro la maschera di Giovannino? Non lo immaginereste mai!

Chi è Giovannino, il disturbatore di Sabrina Ferilli?

Faccia blu, mantello rosso e un paio di occhi/occhiali improbabili, Giovannino è ormai diventato una vera e propria star del piccolo schermo. Pochi immaginerebbero però, che in lui si nasconde un artista dal talento incredibile che a soli 26 anni ha già raggiunto traguardi importanti.

Dietro la divertente maschera, croce e delizia della Ferilli, c’è in realtà un giovane e talentuoso attore napoletano, Giovanni Iovino. La sua passione per il cabaret lo ha portato a lavorare per più di cinque anni come animatore di vari villaggi turistici, ma la sua bravura gli ha permesso di arrivare fino al cinema.

Ha infatti lavorato ad alcuni spot pubblicitari per poi approdare sul set della terza stagione della celebre fiction Gomorra. Ha inoltre avuto un ruolo di rilievo del film Napoli velata del regista Ferzan Ozpetek e in quello di Matteo Garrone, Pinocchio. Qui ha interpretato la maschera di Pulcinella e il coniglio. L’arte a quanto pare è una dote di famiglia, giacché anche suo fratello Andrea è un attore e lavora con lui nella compagnia teatrale di Nola “Pipariello”.

Seguitissimo sia su Instagram che su TikTok dove conta migliaia e migliaia di follower conquistati dal suo humor esilarante, Giovanni Iovino è una vera promessa del cinema ed uno dei migliori giovani artisti partenopei che possa vantare il capoluogo campano.

Anche voi lo trovate strepitoso?