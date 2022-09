Amici, “Pugnalate alle spalle”: viene fuori tutta la verità

A distanza di pochissimi giorni dall’inizio di questa nuova edizione di Amici, salta fuori tutta la verità: cosa è stato raccontato.

Non si parla d’altro: Amici e l’inizio della sua ventiduesima edizione! A distanza di qualche mese dalla vittoria di Luigi Strangis, Maria De Filippi ha riaperto la porte della famosissima scuola ed ha permesso a diversi talenti di coltivare il proprio sogno.

La nuova classe di Amici è stata formata nel corso della prima puntata del talent, andata in onda Domenica 18 Settembre su Canale 5. Alcuni sono dei volti già conosciuti al programma di Maria De Filippi o al mondo dello spettacolo, altri invece no, ma hanno già tutte le carte in regola per dimostrarsi dei protagonisti indiscussi di questa edizione. A fare parecchio ‘rumore’, però, in questa edizione del talent appena iniziata, non sono solo i nuovi innesti o i giovani talenti, ma anche le clamorose assenze. Ed è proprio su una di queste che è saltata fuori tutta la verità.

Amici, salta fuori tutta la verità: cosa è stata detto

Se da una parte la nuova edizione di Amici era attesissima e il pubblico italiano non vedeva l’ora di scoprire i nuovi talenti presentatisi nella scuola, dall’altra non si vedeva l’ora di sapere se tutte quelle indiscrezioni sul cast circolate negli ultimi mesi erano vere oppure no. Al di là di Arisa, che è ritornata a sedere tra insegnati di Amici dopo l’esperienza di due anni fa, il corpo docenti del talent ha accolto un nuovo ingresso. Si tratta di Emanuel Lo, insegnante di hip-hop per nulla sconosciuto al talent. Come in tanti ricorderanno, infatti, il coreografo ha già fatto parte della scuola nel corso della sua sedicesima edizione.

Come in molti sapranno, Emanuel Lo ha sostituito Veronica Peparini. L’amata insegnate di modern ha detto ‘addio’ al cast del programma dopo ben 10 anni. Cos’è successo? Perché la coreografa romana non figura più tra i professori? Nessuno sa niente al momento, purtroppo! Attraverso un post Instagram, però, il suo compagno Andreas ha fatto venire a galla tutta la verità.

A distanza di qualche ora dall’inizio di questa nuova edizione di Amici, Andreas ha speso delle splendide parole per la sua compagna, facendo chiaramente comprendere come potesse essere lo stato d’animo della coreografa dopo ben 10 anni nel talent. “Può farti strano non vederti lì e un incoraggiamento pubblico può farti piacere”, ha scritto ancora il bel Muller, sottolineando la bravura della sua compagna.

“Hai pugnalate alle spalle, leccac**o intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso”, ha scritto ancora. Certo, non sappiamo cosa sia esattamente successo e né tantomeno se queste parole siano riferite al suo ‘addio’ al talent, ma si capisce chiaramente quanto la forza di Veronica di reagire sia sempre superiore. Infine, ha concluso: “Il “cambiamento” nella vita può solamente portarci ad esplorare qualcosa in più di noi e se quello che hai scoperto fino ad oggi è stato tanto, pensa quanto altro hai ancora da dare e fare”. Insomma, delle parole al miele.

Vi avrebbe fatto piacere rivederla ancora una volta nel talent?