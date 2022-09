L’attrice ha avuto un incidente mentre era sul set: portata in ospedale

Incidente per la nota attrice di Hollywood attualmente impegnata nelle riprese del nuovo film che la vede protagonista: è successo sul set.

Nessun lavoro è esente da rischi: ce lo dimostrano perfino le star hollywoodiane che, non di rado, sono soggette ad imprevisti nel corso delle riprese dei film. Quasi sempre, per fortuna, si tratta di incidenti poco rilevanti, ma è successo anche che il set di una pellicola sia stato teatro di vere e proprie tragedie.

Perfino l’adorabile serie Don Matteo, in tutti questi anni, non è stata immune da una disavventura che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per un attore del cast. L’ultima in ordine di tempo è stata una diva del cinema americano che, dopo lo spiacevole accaduto è stata portata in ospedale.

E’ il The Hollywood Reporter a raccontarlo: durante i giorni trascorsi sul set del film che sta girando in Croazia, l’attrice è scivolata e “su richiesta della produzione” è stata ricoverata per sottoporsi a controlli medici.

Incidente per la celebre attrice: è successo durante le riprese del suo nuovo film

La protagonista dello sfortunato episodio è un volto amatissimo del cinema a stelle e strisce, che oltre vent’anni fa raggiunse la fama mondiale grazie al ruolo di co-protagonista interpretato in una delle pellicole rimaste immortali nella storia del cinema. Era la fine degli anni ’90 e lei lavorò al fianco di Leonardo Di Caprio. Il film raccontava una romantica storia d’amore sullo sfondo di una drammatica vicenda realmente accaduta nei primi decenni del Novecento. Parliamo ovviamente della bravissima Kate Winslet, interprete di Rose in Titanic.

La 46enne inglese è attualmente impegnata sul set del film biografico Lee, di cui è protagonista. La pellicola racconta la vita della fotografa Lee Miller ed è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra gli attori che compongono il cast diretto da Ellen Kuras, ci sono anche Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O’Connor e Jude Law. Quest’ultimo ha condiviso con la Winslet il set de L’amore non va in vacanza, indimenticabile commedia del 2006. Stando a quanto riferisce The Hollywood Reporter, l’attrice “sta bene e riprenderà presto le riprese”.

Andrete a vedere Lee quando uscirà nelle sale?