“Ho bisogno di lasciare”: va via da Uomini e Donne e lascia tutti di stucco; ha deciso di abbandonare il programma.

Uomini e Donne è tornato in onda solo da qualche giorno, ma i colpi di scena non si sono fatti attendere nel dating show targato Maria De Filippi. In studio sono già partire le prime conoscenze, ma per qualcuno è già tempo di dire addio alla trasmissione.

Una protagonista assoluta del programma, con grande sorpresa, ha deciso di lasciare il programma. Al centro dello studio, ha spiegato le motivazioni della sua scelta, che sembra essere definitiva. Un vero colpo di scena, arrivato nella seconda puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Se siete curiosi di scoprire cose è accaduto, siete nel posto giusto!

Ha deciso di lasciare Uomini e Donne: la drastica decisione della dama

Nella puntata di oggi, 21 settembre, di Uomini e Donne abbiamo conosciuto le due nuove troniste, Lavinia e Federica. La puntata, però, si è aperta con il trono Over e, nello specifico, con le turbolente vicende di Davide. Il cavaliere è alle prese con diverse frequentazione, ma la drastica decisione di una delle dame ha cambiato tutto.

Si tratta di Sara, storica dama del trono Over, che ha deciso di lasciare il programma. La dama sta frequentando Davide e ha chiesto a quest’ultimo di continuare la conoscenza fuori. In caso di rifiuto del cavaliere, però, Sara andrà via lo stesso. “Io vorrei viverti fuori, se sei d’accordo con me usciamo da qua, se no io, comunque sia, esco da qua”, ha rivelato Sara.

Una decisione ferma, quella della dama, che ha deciso di mettere fine alla sua esperienza nel programma di Canale 5. Una decisione che Davide ha interpretato, però, come un ricatto e, per questo motivo, non è apparso entusiasta al pensiero di lasciare lo studio insieme. Il cavaliere è stato attaccato da tutti in studio, compresi gli opinionisti, che hanno sottolineato come Davide avrebbe dovuto vedere questa come una bellissima opportunità e non un ricatto. Al termine di una lunga discussione, Davide decide di continuare la frequentazione con Sara a telecamere spente, ma la dama non ha gradito particolarmente la titubanza del cavaliere. Ragion per cui, Sara decide di lasciare lo studio da sola e non in coppia e, successivamente, prenderà una decisione in merito alla sua storia con Davide.

“Così è brutto, non mi sento molto contenta di questa situazione. Io comunque esco a prescindere, con lui o senza di lui, in questo momento ho bisogno di lasciare. Questa trasmissione mi ha dato tantissime cose bellissime, sono stata benissimo, ho imparato tanto e sono cresciuta molto in tutto il tempo che sono stata qui con voi”, ha dichiarato Sara, che ha rivelato che, per tanti motivi, ora è il momento di lasciare. Il nostro in bocca al lupo per tutto a Sara!