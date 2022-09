Avete mai visto la moglie di Carlo Cracco? Il retroscena ‘inimmaginabile’ sul loro primo incontro

Carlo Cracco è uno chef e volto tv amatissimo, ma avete mai visto sua moglie? Spunta un retroscena inimmaginabile sul loro primo incontro.

Chi è un appassionato di alta cucina e di ricette super succulenti, non può non amare Carlo Cracco. Tra i cuochi più stellati ed amati nostrani, l’ex giudice di Masterchef è anche un volto amatissimo del piccolo schermo italiano. Recentemente in onda con ‘Dinner Club’, uno show culinario esclusivo di Prime Video, Carlo vanta diverse esperienze televisive di successo.

Classe ’65, Carlo Cracco è tra i cuochi più amati della cucina nostrana, ma sembrerebbe che – da ragazzino – il suo sogno non fosse affatto diventare uno chef. A Grazia, infatti, l’ex temutissimo giudice di Masterchef ha raccontato di avere avuto come unico obiettivo quello di viaggiare. Dopo aver mosso i primi passi in cucina, però, il buon Cracco non si è mai più fermato. Se la sua carriera da cuoco e volto tv è nota a tutti, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Oggi è felice accanto a sua moglie, ma cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è la moglie di Carlo Cracco? Si chiama Rosa ed è bellissima

Seppure sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, Carlo Cracco non ama parlare tanto della sua vita privata. Siete curiosi di saperne di più?

Dopo il primo matrimonio naufragato, l’ex giudice di Masterchef si è nuovamente sposato con una splendida donna. Lei si chiama Rosa Fanti ed ha ben 17 anni in meno a suo marito. Nata nel 1982, l’attuale moglie di Caro Cracco è laureata in Scienze della comunicazione ed ha conseguito un master in Comunicazione e marketing d’azienda. Ad oggi, però, sembrerebbe che lavori con suo marito – proprio come la moglie di Ernst Knam.

Non sappiamo come si siano conosciuti, ma a Grazia è saltato fuori un retroscena sul loro primo incontro. Sembrerebbe che la bella Rosa abbia da sempre avuto una certa repulsione per la cucina, ma da quando ha sposato Carlo Cracco tutto è cambiato. “Quando è venuto a casa mia, la prima cosa che ha aperto è stato il frigo”, ha raccontato la bella Fanti, svelando di avere avuto solo una piadina e una mozzarella. “Volevo morire”, ha raccontato ancora.

Sono splendidi, non trovate?