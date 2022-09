“Non riuscivo più a camminare”: lascia tutti senza parole con questa confessione

Con questa confessione in tv ha lasciato tutti senza parole: nessuno avrebbe mai immaginato tutto quello che è successo, cosa ha detto.

Con l’avanzata del mese di Settembre abbiamo assistito al ritorno dei nostri programmi tv preferiti. Mano a mano ritornerà tutto nella ‘normalità’ e la stagione televisiva prenderà sempre più vigore, ma quelle trasmissioni che sono ritornate in onda in questa settimana hanno saputo regalare dei momenti davvero imperdibili.

Un weekend decisamente di fuoco, quello andato in onda qualche giorno fa, che ha visto alternarsi sui nostri canali tantissime trasmissioni amate. A partire da Amici, giunto alla sua ventiduesima edizione, fino a Verissimo, anche quest’anno su Canale 5 per ben due volte alla settimana, sono numerosi quei programmi che hanno dato il via alla loro stagione televisiva. A proposito, avete visto che si è alternato nello studio televisivo di Cologno Monzese? Mai come stavolta, a Silvia Toffanin si sono raccontati tantissimi personaggi illustri. Ed è proprio uno di essi che si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

La confessione lascia tutti senza parole: nessuno lo sapeva

C’è chi si è emozionato nel vedere le scene del suo matrimonio e chi, invece, non ha potuto fare a meno di lasciare senza parole tutto il pubblico di Verissimo. È proprio quello che è accaduto quando un amato personaggio tv ha rivelato alla padrona di casa il difficile momento vissuto nei mesi scorsi. “Non riuscivo a camminare”, ha spiegato l’ospite di Silvia Toffanin. Rivelando, quindi, il motivo che l’ha spinta a sottoporsi ad un intervento chirurgico. “Mi sono operata quest’anno”, ha detto ancora. Inutile dirvi che la confessione dell’amato volto tv ha lasciato tutti senza parole perché, fino a questo momento, nessuno mai ha proferito parole in merito.

Molto probabilmente, in tantissimi hanno seguito l’intervista di Romina Power nello studio televisivo di Verissimo ed hanno esultato quando hanno scoperto che l’amata cantante ha scelto di trasferirsi una volta per tutte in Italia. Una confessione decisamente ‘shock’, quindi, come lo è stata anche quella riguardante la sua salute. Seppure non abbia dato ulteriori informazioni, l’amata Power ha raccontato alla padrona di casa di Verissimo di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al ginocchio e di essere ancora in ripresa. “La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando”, ha spiegato.

Lo splendido rapporto con le figlie

Dopo essersi ampiamente raccontata alla padrona di casa, Romina Power ha visto entrare nello studio tv anche le sue due figlie Cristel, diventata di nuovo mamma pochi mesi fa, e Romina Jr, che recentemente ha fatto parlare di sé per via di un ‘no’ ricevuto. Le tre splendide donne hanno confermato ancora una volta quanto il loro legame sia unico ed inimitabile.

Un momento davvero emozionante, non trovate?