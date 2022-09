Dopo due mesi di matrimonio è già crisi per l’ex ‘Vippona’: “Ci sono molte difficoltà”

La confessione dell’ex concorrente del GF Vip che, dopo due mesi di matrimonio, ha raccontato della crisi tra lei e suo marito.

Si sono sposati appena la scorsa primavera, ma l’ex ‘Vippona’ e suo marito stanno già affrontando i primi segni di una crisi matrimoniale. Almeno questo è ciò che circa un mese e mezzo fa raccontava il noto personaggio ai microfoni di PipolGossip. Eppure, la loro era un’unione consolidata, fatta di 10 anni di fidanzamento che avevano superato anche una delle prove più difficili per una coppia.

Stiamo parlando di Temptation Island a cui i due, allora fidanzati, avevano preso parte nel 2020. Qui il pubblico aveva preso in simpatia soprattutto il carattere schietto di lei e, dopo l’esperienza nel docu-reality di Canale 5, Alfonso Signorini la volle al GF Vip, nel corso della quinta edizione. Entrata a più di tre mesi dall’inizio del gioco, la sua personalità non riuscì forse a venire fuori come ci si aspettava, ma tutto sommato il suo percorso non fu privo di emozioni. A cominciare dalla forte amicizia con Dayane Mello, che ha fatto anche da damigella al matrimonio. Un altro motore del suo percorso nel celebre appartamento di Cinecittà fu sicuramente la sua storia d’amore. In una puntata del programma in prima serata, fu riservato un momento romantico alla sua lunga relazione.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, infatti, non sarebbe potuta mancare la fatidica proposta di nozze da parte del fidanzato. Quest’ultimo organizzò per lei una sorpresa fuori la porta rossa con tanto di anello. La coppia è poi finalmente convolata a nozze lo scorso 28 maggio con un ricevimento al Castello Orini Odescalchi, sullo splendido scenario del lago di Bracciano. Dopo soli due mesi dal gran giorno, però, lo scorso agosto l’ex concorrente del GF Vip ha rivelato il difficile momento che stava attraversano il rapporto tra lei e suo marito.

“Abbiamo preso il matrimonio ‘sotto gamba’”: è già crisi per l’amata coppia?

Come molti avranno sicuramente capito, l’ex ‘Vippona’ di cui parliamo è Carlotta Dell’Isola, fra le ex protagoniste più amate di Temptation Island negli ultimi anni. Originaria di Anzio, la luxury manager 29enne si è laureata a marzo di quest’anno. Pochissimo tempo dopo, a fine maggio, ha poi fatto il grande passo insieme allo storico fidanzato Nello Sorrentino. Presenti alla cerimonia molti ex compagni d’avventura della sposa, tra cui Samanthe De Grenet, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti.

A quanto pare, però, la convivenza non avrebbe giovato al loro legame. Lo raccontava la diretta interessata in un’intervista concessa i primi di agosto al portale PipolGossip: “La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’”, ha ammesso. Spiega poi che, sebbene siano stati fidanzati ben dieci anni, non è semplice unire le rispettive abitudini e ciò ha portato inevitabilmente a litigi e discussioni.

“Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà”, ha detto Carlotta. Indubbiamente, nessuno dei due pensa di rompere l’unione per tali contrasti, ma non nega che la situazione non è semplice: “Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto cazzuta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo”. Per provare a risolvere le cose, l’ex gieffina ha preso in considerazione anche un allontanamento reciproco: “Può essere che funzioni anche per noi quella frase ‘oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore’”.

Anche voi fate il tifo per questa coppia così simpatica e solare?