Dopo Vite al limite si è totalmente trasformato: i suoi scatti social vi lasceranno di stucco, impressionante

Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite si è completamente trasformato: i suoi scatti social vi lasceranno davvero di stucco, impressionante!

Era esattamente la quinta stagione di Vite al Limite quando il protagonista di questo nostro articolo si è presentato nella clinica di Houston per iniziare un percorso di dimagrimento insieme al dottor Nowzaradan. Sono trascorsi poco meno di 10 anni da allora, ma com’è diventato oggi? L’abbiamo rintracciato su Facebook: è completamente trasformato!

Così come Ashley Dunn, anche il paziente del medico chirurgo iraniano ha raccontato di essere stato abbandonato da sua madre da piccolo. E di avere, quindi, iniziato a mangiare sempre di più per via di questo incredibile dramma. Sin da bambino, infatti, l’uomo ha raccontato di avere avuto diversi problemi col peso, ma solo quando si è reso conto di non poter andare avanti in quel modo ha voluto chiedere aiuto. Ai tempi della sua partecipazione al programma, infatti, il paziente di Nowzaradan era sposato ed era padre, ma purtroppo i suoi chili di troppo non gli permettevano di rispettare i suoi doveri da uomo di casa. Cos’è successo una volta in clinica? In pochi lo immaginano, ma il trentaseienne del Texas è riuscito a dimagrire più di 100 grazie alla dieta del buon Younan. Com’è oggi? Farete fatica a riconoscerlo!

Radicalmente trasformato dopo Vite al Limite: eccolo oggi, stenterete a riconoscerlo

Già ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, il paziente del dottor Nowzaradan era dimagrito tantissimi chili. A differenza di Seana Collins, infatti, il trentasettenne ha confermato quanto la sua voglia di ritornare in forma fosse immensa. Da un massimo di 311 kg, infatti, è dimagrito tantissimo fino ad arrivare a pesare 210 kg. Insomma, da come si può chiaramente vedere, il simpaticissimo è riuscito a dimagrire ben 1 quintale in meno. Cos’è successo, poi, una volta ritornato a casa? Un vero e proprio colpo di scena: si è completamente trasformato!

Doug Armstrong, perché è proprio di lui che stiamo parlando adesso, non solo è dimagrito 100 kg durante il suo percorso nella clinica di Houston, ma ha perso ancora più chili una volta ritornato a casa. Su Instagram, non c’è traccia di lui, ma sul suo canale Facebook siamo riusciti a rintracciare alcuni suoi scatti. Dando un’occhiata al suo profilo – sul quale, purtroppo, non è molto attivo – abbiamo scovato diverse sue foto e non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua trasformazione. Guardate un po’:

Vi abbiamo mostrato uno scatto rispettivamente del 2018 e del 2020, eppure si vede chiaramente che Doug oggi è completamente trasformato. Non sappiamo a quanto ammonti il suo attuale peso, ma l’ex paziente del dottor Nowzaradan gode sicuramente di ottima forma.